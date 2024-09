Ugo Personal Caregiver si prende cura delle fragilità

Una startup innovativa che sette giorni su sette offre assistenza professionale e specializzata ai caregiver che necessitano di essere temporaneamente sostituiti o accompagnati nella loro quotidiana attività di accudimento di una persona cara non autosufficiente. E' questo Ugo Personal Caregiver, un servizio h24 automatizzato e interamente gestibile online dagli utenti e una delle finaliste del Premio Luce! Startup Inclusiva, che verrà assegnato il prossimo 19 ottobre, nel corso del quarto Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

L'obiettivo di Ugo Personal Caregiver

E l'obiettivo del servizio sta proprio nel significato della parola caregiving: prendersi cura. Un caregiver Ugo infatti sarà sempre presente in tutte le attività semplici di supporto per gestire gli impegni di tutti i giorni. Così facendo vi farà sentire sicuri, liberi, stimolati e sereni. Non soltanto voi, ma anche le persone che vi staranno vicino.

I servizi della startup

Ma vediamo nel dettaglio i servizi offerti dalla startup. Il primo è quello dell'accompagnamento. A piedi, con l'auto di Ugo o con la vostra, la startup vi supporterà a 360°: per andare a fare una visita medica o per una passeggiata, potrai contare sui loro accompagnatori. Poi c'è il tema commissioni. Anche qui, nel caso doveste andare a fare la spesa, in farmacia o pagare una bolletta basterà chiedere a Ugo e lui lo farà per voi, seguendo le vostre indicazioni. Infine arriviamo alla compagnia. Grazie ai caregiver professionali Ugo, gli anziani non si sentiranno più soli. Insieme si scambieranno racconti, si ascolteranno, si supporteranno fino a diventare delle figure amicali.

Come funziona Ugo

Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni e richiederlo è molto semplice. Basterà andare sulla piattaforma, inserire i dettagli, vedere il preventivo, scegliere l'operatore preferito e il metodo di pagamento. Una volta confermato il tutto, il servizio sarà organizzato e il vostro Ugo vi chiamerà a breve.

L'apprezzamento degli utenti

Ma UGO non è 'solo' un servizio: è un supporto pratico, psicologico, e l'occasione per superare la sensazione di dover fare sempre e solo tutto voi. Per questo gli utenti se ne innamorano e non vogliono più farne a meno. Non è un caso se infatti già 10.000 di quest'ultimi si sono affidati alla piattaforma con feedback estremamente positivi. "Ho prenotato UGO per accompagnare mio papà di 85 anni a una visita medica. L'accompagnatore A. è stato puntuale, affidabile e molto attento alle esigenze del papà. Sicuramente userò nuovamente questo servizio. Grazie". "Ho contattato UGO come accompagno per un genitore anziano a una visita medica. Sono stata piacevolmente sorpresa dalla accuratezza a professionalità. Mio papà si è sentito sicuro e sereno, non ho più abbandonato questo servizio", sono solo alcuni dei commenti a testimonianza di come la piattaforma sia di fondamentale importanza per chiunque abbia una 'fragilità', che sia momentanea o permanente.

Come partecipare al Festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.