8 maggio, Kate Middleton e la difficoltà di diventare mamme: "Molte soffrono di ansia e depressione... in silenzio"

L' 8 maggio , oltre a essere un'occasione per mandare un po' di frasi di auguri per la, dovrebbe servire anche a ricordarci che non sempreè una passeggiata. E anzi, per moltissime, esserepuò tradursi in tanti e gravi problemi. Non solo per le difficoltà in cui le donne con figli si ritrovano , costrette a dover scegliere, costrette a dover trovare una soluzione su come conciliare lavoro e famiglia . Ma anche per motivi di salute, come l'ansia e la depressione post partum che colpisce più di una mamma su dieci, secondo i dati dell'associazione Kairos Donna. Per tutti questi motivi, a scendere in campo in difesa delle mamme si è fatta avanti niente meno che la duchessa di Cambridge Kate Middleton , che con unpubblicato suha denunciato il fatto che molte neo-mamme "". E per questo vanno aiutate.Nel video pubblicato sull'account Instagram @dukeandduchessofcambridge , Kate Middleton, 40 anni, ha deciso di schierarsi in difesa delle mamme colpite da. La duchessa di Cambridge, divenuta portabandiera della, l'associazione che appunto si occupa di sostenere le neo-mamme, ha voluto sottolineare: ", nessuna di noi è immune da ansia e depressione". "I genitori spesso - ha proseguito Kate Middleton, madre di 3 figli - si sentono soli e sopraffatti nei primi anni (dopo la nascita del bambino, ndr). Circa il 20% delle donne nel Regno Unito soffre di disturbi psichici perinatali. E purtroppo, sappiamo che anche molte altre stanno. Nessuna è immune dall'esperienza di ansia e depressione durante questo periodo".Kate Middleton nel video diffuso su Instagram ha sottolineato la necessità di "" e l'importanza di garantire l'accesso alle cure a tutte le donne colpite da problemi mentali perinatali. Secondo i dati della Maternal Mental Health Awareness, circasviluppa problemi di salute mentale o durante la stessa gravidanza o nei primi anni dopo aver avuto un bambino. Per questo, per la duchessa di Cambridge è necessario chiedere aiuto. Per una regola molto semplice: "". Inoltre, tutti questi problemi - ha sottolineato ancora Kate Middleton - sono stati amplificati durante la, che ha aumentato i rischi per la salute mentale che le nuove madri e le future mamme devono affrontare. "È fondamentale - ha dichiarato la duchessa di Cambridge - che tutte coloro che sono in difficoltà ricevano il giusto supporto al momento giusto, in modo che siano in grado di condividere questi sentimenti senza timore di essere giudicate e in modo che possano accedere alle informazioni, alle cure e al supporto di cui hanno bisogno".A schierarsi a fianco delle mamme, giorni fa, è stata anche Georgina Rodriguez . Dopo la terribile morte del figlio , nel parto con cui è riuscita a dare alla luce una femminuccia, la compagna diha lanciato una dedica a tutte le mamme del mondo: "A chi lo è, a chi lo è stata, a chi voleva essere e non ha potuto, a chi ci prova, a chi lo fa senza esserlo, a chi ha l'istinto, a chi decide di non esserlo. A tutte noi creatrici di vita e di legami. Buongiorno, mamme". Così ha scritto Georgina Rodriguez in una storia pubblicata su Instagram. Solo due settimane prima, la giovane neo-mamma aveva perso il figlio durante il parto. Poi, grazie anche alla nascita della femmina, la donna era riuscita a ritrovare il sorriso, come ha dimostrato in una foto scattata pochi giorni dopo il parto.Come evidenziato da numerosi studi scientifici, la gravidanza, il parto e il puerperio rappresentano per le donne fattori di alto rischio per l’insorgenza di disturbi affettivi. Per la Fondazione Onda non ci sono dati epidemiologici italiani aggiornati sul fenomeno. Ma l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere stima che in Italia siano oltre, che comprende la gravidanza, il puerperio e i dodici mesi successivi al parto. A esserne colpite sono circa il 16% delle donne nel periodo della maternità, con percentuali che vanno - sottolinea ancora la Fondazione Onda - dal 10-16% al 14-23% durante la gravidanza e dal 10-15% al 20-40% nel periodo post partum. L'Osservatorio tiene però a precisare che "si tratta di stime molto approssimative, dal momento che i sintomi sono frequentemente sottovalutati sia dalle pazienti sia dai clinici e che solo in circa la metà dei casi viene riconosciuto il disturbo e data risposta adeguata".