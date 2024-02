Alice Guy, la prima regista donna del cinema. La storia dimenticata di un grande talento

Il, parrebbe, è sempre stato una: fin dalle origini, con i fratelli Lumière e con Georges Méliès, i pionieri degli albori. E invece no. Le storie del cinema ancora non le dedicano lo spazio che merita, ma uno dei primissimi grandi talenti della settima arte fu quello di una donna. Si chiamavae in Francia, stanno fiorendo le biografie sulla sua storia, mentre le storie del cinema iniziano a dedicarle lo spazio che merita. Un documentario, presentato un paio di anni fa a Cannes, racconta la sua storia.. E quasi tutte le storie del cinema si sono dimenticate il suo nome, o hanno attribuito ad altri i suoi film più importanti.Alice Guy era una ragazza intelligentissima. Nata in Francia il primo luglio 1873, sbolognata dai genitori alla nonna in Svizzera, poi finita in Cile, dove una devastante epidemia di vaiolo costrinse i suoi a tornare precipitosamente in Francia. E lì, a 18 anni, imparò la, e finì a trovare lavoro da un 'certo', un industriale che diventerà importantissimo per il cinema. "" obiettò lui prima di assumerla. "Prima o poi passerà", ribatté Alice.Caratterino. E intraprendenza, quando a 22 anni vide, come altri pochi spettatori, la prima proiezione cinematografica della storia, tre giorni dopo il Natale del 1895. Pochi giorni dopo, all’inizio del 1896, Alice Guy aveva realizzato il. La storia di una fata – interpretata da lei stessa – che tirava fuori bambini da sotto i cavoli. Come la leggenda dettava. Il film si chiama "La fée aux choux". Dura un minuto e mezzo. Non era che una graziosa scenetta, un po’ folle, con bambini veri tirati fuori da sotto le foglie di enormi cavoli. Ma era un inizio, un inizio di narrazione realizzata con il cinema, quando ancora ipensavano che il cinema fosse una curiosità scientifica, o come disse il loro padre, "un’invenzione senza futuro".Lei il futuro se lo costruirà. Di film brevissimi ne creerà a centinaia. Sarà la prima vera regista degli studi Gaumont. Sarà lei ad andarsene negli Stati Uniti, a. A creare i primi film sonori. E a creare alcuni dei primi film a colori. Tornata in Francia,pubblicati in molte riviste: ma le riviste preferivano nomi maschili, e lei si dovette adattare., quasi tutti maschili. Allo stesso modo, gran parte dei suoi film sono introvabili perché non sono firmati a suo nome, ma a nome della compagnia distributrice.Dal 1896 fino al 1906 Alice Guy fu probabilmenteal mondo. Furono seicento in tutto i film Gaumont che videro in quegli anni la sua mano. E, oltre a tutto questo, diresse o produsse più di cento film sonorizzati per il, un tentativo di cinema sonoro molto precedente alla 'reale' nascita del cinema sonoro, nel 1927. Lei era il capo della casa di produzione Gaumont, non la giovane segretaria. Come aveva detto al proprietario, non era più "troppo giovane". Era passata, quell’età. Molto in fretta.Nel 1907 Alice sposò un cameraman inglese di nome. Dopo le nozze, si trasferirono negli Stati Uniti. Fondarono insieme una casa di produzione, lae, naturalmente, la compagnia prese presto il nome del marito, Blaché Features. Poi Herbert iniziò una relazione extramatrimoniale con un’attrice, chiese il divorzio ad Alice.– lei tornò in Francia, non si risposò più. E il suo nome fu presto dimenticato. I libri del cinema ridussero i suoi meriti a quelli di una semplice segretaria, insinuarono che fosse stata l’amante di Gaumont. Alice Guy tornò a Parigi, dove morì nel 1968.Dal 2013, nella capitale d'oltralpe una piazza del 14esimo Arrondissement ha il suo nome:. L’autobiografia che scrisse, nel 1940, dovette attendere quasi quarant’anni prima di essere pubblicata in francese. Oggi,venera il suo nome. Nel 2018, il documentario "Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché", narrato da, racconta con l’attenzione che le è dovuta la sua straordinaria vita