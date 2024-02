Alla festa di compleanno per la figlia non si presenta nessuno. La mamma: "Sono devastata"

seduta da sola a mangiare una fetta di pizza, prima che la madre prendesse il resto e lo gettasse nella spazzatura.

Mi hanno spezzato il cuore di mamma. Vado a casa a coccolare i miei bambini". In un'altra la 27enne trattiene a stento le lacrime mentre torna a casa dopo la festa fallita. Un'immagine devastante, anche per i cuori più duri. La donna ha raccontato in esclusiva al Daily Mail questa prova "straziante", rivelando di essersi sentita "totalmente devastata" per la sua bambina, che non ha avuto nemmeno la possibilità di godersi la sua torta e ha dovuto sedersi e mangiare la pizza da sola, mentre "Soldi e tempo sprecati.. Vado a casa a coccolare i miei bambini". In un'altra la 27enne trattiene a stento le lacrime mentre torna a casa dopo la festa fallita. Un'immagine devastante, anche per i cuori più duri. La donna ha raccontato in esclusiva al Daily Mail questa, rivelando di essersi sentita "totalmente devastata" per la sua bambina, che non ha avuto nemmeno la possibilità di godersi la sua torta e ha dovuto sedersi e, mentre la mamma se la prendeva con i genitori che non si erano presentati.

Una festa senza partecipanti

Lo sfogo sui social

27enne

rendere speciale il compleanno di Avery", ha concluso Breanna, "La gente mi ha chiesto addirittura un lista dei desideri su Amazon per inviarle i regali. Una famiglia mi addirittura ha chiesto se poteva mandarci a Disneyland!". ha dichiarato al Daily Mail che "non avrebbe mai pensato" che il video su Tiktok "sarebbe esploso come è poi successo". Da allora le sono arrivati centinaia di messaggi solidali per sua figlia: "Mi si chiedeva come si potesse contribuire a", ha concluso Breanna, "La gente mi ha chiesto addirittura un lista dei desideri su Amazon per inviarle i regali. Una famiglia mi addirittura ha chiesto se poteva mandarci a Disneyland!".

Pizza, torta e tante decorazioni colorate a tema "Frozen", il cartone animato preferito dalla figlia. Un party organizzato di tutto punto, per celebrare idalla sua bambina,. Peccato che alla festa di compleanno, lo scorso weekend,dei bambini e dei genitori cheaveva invitato per l'occasione. A testimoniare la drammaticità della cosa è proprio la donna, che ha postato suun video sfogo , diventato immediatamente virale sui social, ottenendo più di 6,4 milioni di visualizzazioni in pochi giorni e una valanga di commenti da persone in tutto il mondo, che hanno voluto mandare alla piccola i loro auguri e il loro affetto.⁣ "Abbiamoalla terza festa di compleanno di Avery.", ha detto Breanna Strong, 27 anni, di Salt Lake City (Utah) che oltre ad Avery ha altri due figli. Nella clip si vede la stanza vuota e la bimba"Ho creatoe l'ho mandato a diversi amici. Ho ricevuto risposte del tipo: 'Ci saremo', 'Non vedo l'ora, i bambini saranno così eccitati' - ha ricordato al Daily Mail -. Ho anche creato un evento su Facebook e invitato". Il giorno prima della festa di compleanno sette di queste avevano confermato la loro partecipazione all'evento. "Avevo calcolato che sarebbero venuti 13 bambini", dice ancora la mamma. All'arrivo nel locale allestito per la festa non c'era nessuno, così Breanna si è rivolta a coloro che non avevano ancora risposto. "Il tempo continuava a scorrere e nessuno si presentava o rispondeva ai miei messaggi. Sono passati altri 15 minuti e", ha spiegato. "Ero completamente distrutta nel vedere mia figlia seduta da sola mentre mangiava la sua pizza. Non abbiamo nemmeno tagliato la torta". Avery, per fortuna, si stava divertendo nel parco giochi, essendoappieno cosa stesse succedendo. "So che mia figlia non ha capito la differenza – ha raccontato la sua mamma –. Ha avuto comunque tutto quello che voleva".Prima di raccontare tutto su TikTok, Breanna ha espresso la sua rabbia nelle stories di Instagram , rivolgendosi ai familiari "sbadati" perché "sapeva che i genitori invitati le avrebbero viste". Effettivamente molti di loro si sono poicon lei. "Ho ricevuto diversi messaggi. Alcuni mi dicevano: 'È statacon i ragazzi' oppure: 'Mi dispiace tanto.', o anche: 'Volevamo davvero venire!'".⁣ Ma lei non ha voluto ascoltare, "Per me è stato negligente da parte dei genitori che sono stati invitati. Servono un sacco di tempo, fatica e denaro per organizzare eventi speciali". La