Alopecia areata, una mostra per sfatare il tabù

La mostra "Mettiti nei miei panni"

Che cosa è l’alopecia areata

Associazione Sensibilizzazione Alopecia Areata (ASAA)

”: ecco la mostra dedicata all’alopecia areata. La, o di altri peli del corpo, che si manifesta tipicamente a chiazze glabre o aree, è al centro di un’esposizione fotografica che apre ilpresso la Scuderia Future Food Living Lab di piazza Verdi a Bologna.L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Sensibilizzazione Alopecia Aerata (ASAA) e promossa dal Comune di Bologna per il progetto “Mettiti nei miei Panni” e gli scatti sono di. All’inaugurazione del 27 maggio (ore 17,30) sarà presente la vicesindaca di Bologna,. La mostra resterà aperta fino al 3 giugno.Si tratta di un progetto fotografico, innovativo e sperimentale, in cuiaffette da alopecia areata (totale e universale) invitano il pubblico ad avvicinarsi alla loro immagine, profondamente modificata a causa dell' alopecia Come? Attraversoe coinvolgente che vuole rendere più sensibile lo sguardo collettivo, per abituarlo a un nude look. Un’immagine estetica che non è determinata da unae nemmeno da un trattamento chemioterapico, ma è la conseguenza di una malattia genetica e autoimmune. I ritratti dei volti senza capelli mirano a dare visibilità alla alopecia, affinché sia riconoscibile, nominabile, legittimata nella sua esistenza come vera e propria, e non solo come disagio estetico. Questi scatti, quindi, vogliono dare l’attenzione che merita a questa patologia al fine dila comunità nella sua interezza e le istituzioni.Il mancato riconoscimento della stessa come malattia rara, insieme alla forte influenza dei canoni estetici convenzionali che la società odierna impone, rendono infatti spessoil percorso personale di adattamento e di accettazione della propria immagine che questa malattia richiede.L’alopecia areata, detta anticamente "Area Celsi", è una patologia attualmente poco conosciuta che si manifesta in diverse forme e concon piccole chiazze glabre fino alla perdita completa dei capelli e dei peli. Il termine “alopecia” deriva dal grecoche significa volpe, unico animale che perde il pelo a chiazze in autunno e in primavera.L’incidenza e la prevalenza non si conoscono con precisione. Si stima che l’alopecia areata colpisca il, 145 milioni di persone nel mondo, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dalle abitudini alimentari, dai comportamenti igienici e personali. Può manifestarsi a qualunque età, fin dai primi mesi di vita, ma è più frequente tra ii. E’ stato stimato, inoltre, che c’è unanei confronti dell'alopecia areata, che spesso colpisce più persone nella stessa famiglia. L'alopecia areata colpisce generalmente il cuoio capelluto e la barba, ma può interessarericoperta di peli: viso, braccia, gambe e tronco.Raramente, viene coinvolto l'intero cuoio capelluto (alopecia totale) o, addirittura, tutta la superficie corporea (alopecia universale). L’alopecia areata è una patologia genetica e autoimmune, la cui origine genetica è stata identificata e confermata da una ricerca condotta da un team di ricercatori della Columbia University Medical Center anche se a oggi non sono chiari iL’Associazione Sensibilizzazione Alopecia Areata (ASAA) nasce il 27 settembre del 2008 dalla volontà di un gruppo diformatosi spontaneamente.Loè soprattutto quello di offrire ascolto, esperienza, serenità e benessere interiore alle persone affette da alopecia e ai loro familiari. Tra i suoi obiettivi principali quello difornendo informazioni sulla patologia, promuovendo e sviluppando progetti orientati a darne visibilità. La presidentessa dell' associazione è la psicologaanch’essa affetta dalla malattia e testimonial impegnata in prima linea nella diffusione della consapevolezza all’interno della società dell’esistenza e della riconoscibilità dell’alopecia aerata.