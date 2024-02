Anna Fusco: "Come si fa a vivere con una mano sola in un mondo pensato per chi ne ha due?"

Sin da piccola, bellissima 31enne romana, ha dovuto adattarsi ad un mondo fatto e pensato da persone con due mani, anche se lei, di mani, ne ha una sola. A Luce! scrive per raccontare la sua storia: "Sono. I medici non mi hanno mai saputo spiegare il perché. Ho dovuto imparare ad affrontare la vita adattandomi. Subito i miei genitori mi hanno messo davanti alla realtà, dicendomi cosa potevo fare e cosa no. La scoperta di me stessa, da piccolissima, è stata. Ero solo una bambina, sono dovuta crescere in fretta e non ho avuto scelta. Ma le persone che mi amavano mi ripetevano 'Se tu vedi il problema, lo vedranno anche gli altri'. In seguito ho capito che avevano ragione". Nonostante le difficoltà, che sono state tante, Anna ha combattuto per il, e ogni volta che nella vita è caduta, si è sempre rialzata più forte di prima. "Col tempo ho capito anche che se non ero io ad accettarmi per prima, non avrebbero potuto farlo gli altri".Perciò Anna ha iniziato a studiare, le sue più grandi passioni. Ha imparato autilizzando la protesi, ha partecipato a diversi concorsi canori tra cui "Area Sanremo" e per ben due volte al contest, nel 2014 e nel 2018, raggiungendo in entrambi i casi la finale regionale. “Nel 2014 ho sfilato con la protesi e sono stata la prima ragazza a partecipare a Miss Italia. Nel 2018 mi sono rimessa in gioco, stavolta però senza il bisogno di indossare la protesi né di nascondermi. Ein nessuna delle altre serate delle selezioni, perché questa sono io e non me ne vergogno.come sono. È questo il messaggio che voglio lanciare a me stessa e a chi è come me“. Da allora Anna èalle pari opportunità ed èche aiuta le persone (diversamente abili e non) a raggiungere i propri obiettivi. Ma è anche cantante, attrice, modella e ballerina di reggaeton e a febbraio 2020 ha sfilato alla “ Milano Fashion Week “."Nel mio caso molto poco. Mi ha sempre 'concesso' la protesi , però era brutta, pesante, molto più pesante del mio braccio destro. Oggi, finalmente, sono riuscita ad ottenere dalla Asl la protesi estetica e leggera che uso esclusivamente per fare recitazione. Insomma, me la sono dovuta cavare da sola. Comunque posso dire di aver sconfitto tutti i miei demoni, di non aver mai permesso alla vita di finirmi o di rendermi una persona diversa da quella che sono. Sono riuscita a rimanere me stessa anzi, più solare, sorridente e buona man mano che il tempo passa. Ho imparato a chiedere aiuto e soprattutto a darlo senza pretendere nulla in cambio. Ho buttato via tutto quell'orgoglio che avevo e che in realtà era solo una maschera"."Esatto. Faccio volontariato presso Disability Pride Network, Abbatti Le Barriere, Energy Family Project APS e Raggiungere Onlus. Soprattutto mi concentro sulle associazioni italiane che assistono bambini come me, molto più numerosi rispetto al passato. Parlo di bambini nati con arti malformati o addirittura senza . Porto la mia esperienza, svolgo la mia funzione di coach. Soprattutto mi dedico alle loro famiglie, che spesso costituiscono il vero problema. Ai bambini spiego che bisogna accettarsi, ai genitori che i loro figli vanno bene così come sono. Pe una mamma e un papà superare il trauma non è semplice, perché pensano che con una mano sola si abbiano molte difficoltà, e che si senta la mancanza di qualcosa. Ma la verità è che non si può sentire la mancanza di qualcosa che non si ha mai avuto. Ci sono genitori che cercano di obbligare i figli ad indossare le protesi anche se non le vogliono, e questo non va bene"."Sì, molti mi contattano perché vorrebbero toglierle ma non possono. Io sono stata fortunata perché i miei genitori non sono stati iper protettivi nei miei confronti. I primi anni, quando andavo a scuola, dovevo indossare la protesi per via della postura, ma una volta tornata a casa la toglievo subito e i miei mi lasciavano decidere da sola. Ognuno di noi è unico e non deve nascondersi. Nel 2014, durante Miss Italia, ho tolto la protesi perché mi dava fastidio, non ero io quella che sfilava e volevo smettere di nascondermi . Molte persone, invece, coprono il monconcino anche da adulti, perché se ne vergognano. Io non lo faccio, ma non perché cerco pietà, semplicemente perché credo che anche con un arto solo o malformato si possa fare tutto ed essere felici. Le persone che mi vedono sfilare senza protesi mi contattano e mi dicono 'Ma allora anche mio figlio potrà liberarsene, se vorrà!'"."No, è semplicemente una mia scelta. Qualcuno preferisce indossarle, qualcun altro no. Io non la indosso per un doppio motivo: sia perché non mi piace, sia per dimostrare alle persone come me che si può anche scegliere di non indossarla , se si vuole. Combatto per i pari diritti, contro le discriminazioni sociali, a favore dell'uguaglianza e dell'equità. Sono attivista sui social ma faccio anche la speaker e porto la mia testimonianza nelle varie città italiane, sfruttando il mio lavoro di coaching. Le mie armi sono il sorriso e una buona dose di autoironia. Una volta accettata me stessa non ho più avuto problemi con il resto della società"."Non si sa. Neanche nel mio caso hanno saputo darmi spiegazioni. Si pensa che possa dipendere dalla formazione della briglia amniotica durante la gestazione, per colpa della quale l'arto non riuscirebbe a crescere. Ma la tesi non convince del tutto perché, in questo caso, l'arto dovrebbe crescere comunque, seppur deformato. Ai miei tempi le persone nate con un solo arto erano pochissime. Qualcuno ipotizzava potesse dipendere dall'effetto collaterale di un farmaco che girava in quegli anni e si definiva il problema 'Sindrome da talidonide'. Ma anche questa tesi non convince del tutto perché non giustifica l'attuale aumento delle nascite con malformazioni o monconcini. Qualcuno infine ipotizza le radiazioni da nube d Chernobyl"."Faccio sessioni private e online, aiuto le persone a raggiungere i propri obiettivi di vita. Sono coach professionista a livello sportivo , aziendale e di vita. Nello sport posso avere sessioni individuali con l'atleta o sul campo, oppure con tutta la società sportiva. In azienda le sessioni sono in team, fino a 15 persone. Soprattutto mi concentro sul Business Coach e sul Life Coach“."Avrò un settembre bello pieno. Dal 16 al 18 sarò a Livorno per partecipare ad un evento sportivo inclusivo in veste di speaker. Qui presenterò il cortometraggio di fantascienza 'Artemisia', di Gabriel Cash, di cui sono protagonista e nel quale si afferma il diritto all'uguaglianza, sottolineando che i problemi sono solo nella testa delle persone. Il 24 settembre parteciperò al Disability Pride di Roma, che da Piazza Colonna marcerà fino a Piazza del Popolo. Si tratta di una parata nazionale in cui si riuniscono persone che cercano pari diritti. Parlerò della mia esperienza e presenterò il cortometraggio. Il 2 ottobre invece sarò ad un evento a Ravenna in cui si parla di imprenditorialità, in questo caso sarò coach e farò un discorso motivazionale"."Che la vita ti pone gli ostacoli, ma i limiti te li poni tu. Non nasconderti mai, tu sei così, sei nato così, non hai bisogno di coprirti, sii autonomo con il tuo corpo perché ognuno di noi è unico e non deve avere paura di mostrarsi per ciò che è. Ringrazio di essere me stessa, della persona che sono riuscita a diventare perché tutto si supera, basta volerlo davvero".