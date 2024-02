Ariana Grande, lo sfogo su TikTok: "Si può essere belle in molti modi"

Body shaming, le parole che possono ferire

Un appello alla valorizzazione del proprio aspetto

Martedì 11 aprile Ariana Grande ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video di pochi minuti, nel quale parla in modo sincero delche le vengono rivolti dai fan. Una relazione complicata, ha affermato, a causa dell'attenzione che i suoi ammiratori le hanno prestato nel corso degli anni: "Non lo faccio spesso. Non mi piace. Non sono brava. Ma vorrei solo rendervi consapevoli delle vostre preoccupazioni sul mio aspetto, parlando un po' di cosa vuol dire essere una persona con un fisico al quale viene dato molto rilievo".La cantante, durante i pochi secondi di filmato, ha affrontato anche il tema della sua, e della necessità di prestare cautela nel confrontarsi con gli altri: "Non sapete mai cosa stanno attraversando le altre persone [...], probabilmente stanno lavorando sui loro problemi da sole o con un aiuto esterno. Non potete saperlo,l'uno con l'altro e soprattutto con voi stessi".Tornando al suo aspetto, la performer americana ha parlato dell'apprensione dei suoi fan a proposito della sua condizione fisica, e dei commenti dispregiativi che le vengono spesso rivolti: "Ci sono molti modi per sembrare. Personalmente, il corpo al quale state comparando il mio fisico attuale era la sua versione meno salutare. Ero sotto l'effetto di molti antidepressivi, e bevevo molto mentre li assumevo. Mangiavo poco e male. Nel punto più basso della mia vita, quella che voi consideravate la mia versione più sana non lo era affatto.""Si può essere in forma diversamente da come ci si aspetta" ha commentato la giovane vincitrice di ben due Grammy, esemplificando tutta la contrapposizione che può emergere tra ciò che gli altri pensano di noi, e quello che stiamo realmente vivendo."Sei bella, non importa quale fase stai percorrendo", ha aggiunto, lanciando un messaggio a favore della body positivity. "Vi mando molto amore, e penso che siate belle indipendentemente dal vostro peso, da quanto vi piaccia truccarvi, dalle procedure di make-up che avete o che potete non avere, ma anche dai problemi che state affrontando", ha affermato rivolgendosi al suo pubblico. "Penso solo che voi siate, e volevo condividere questi miei sentimenti. Trascorrete una bella giornata, vi mando tutto il mio affetto ".