Assorbenti gratis sul set: un progetto a supporto delle donne davanti e dietro le quinte

Il set di un film è una complessa macchina diche avvengono fuori dall’angolo di ripresa della telecamera. Unè una piccola città temporanea e come tale, ha le sue esigenze, i suoi problemi. Su un set ci sono bottigliette d’acqua che girano da una mano all’altra, ci sono i "cestini" – che non sono più cestini, ma vaschette in materiale compostabile – per il pranzo. E fra poco, ci saranno gli assorbenti gratis . Su un set lavorano uomini e donne . Non solo attrici , ma direttrici della fotografia, segretarie di edizione, make-up artist , parrucchiere, scenografe, assistenti, foniche, addette al catering, delegate di produzione.possono rendere più complicato il lavoro delle donne. Lavorare su un set cinematografico, televisivo o pubblicitario non è facile: turni lunghi, orari irregolari, spostamenti frequenti, location spesso isolate. Accade spesso a molteche lavorano in produzione di trovarsi in situazioni di disagio, legate al loro ciclo mestruale . Unche rischia di ripercuotersi sull’intero ambiente di lavoro, e di conseguenza sull’opera finale. Da questa consapevolezza nasce la collaborazione tra due aziende: la, specializzata nei servizi per le produzioni cinematografiche, e, azienda nata per realizzare e distribuire assorbenti privi di plastica e biocompostabili . L’obiettivo è garantire assorbenti gratuiti a tutti coloro che ne abbiano necessità. La collaborazione è già stata messa in pratica sul set del cortometraggio "Birdwatching" di Francesco Eramo, e per la produzione di una campagna pubblicitaria.La Are Films si è impegnata a rendere disponibili gratuitamente assorbenti a tutte le persone che lavorano sui suoi set, grazie al rapporto con This, Unique, che nasce anche per lottare contro il tabù delle mestruazioni , normalizzando il dialogo sull’argomento e favorendo ladei prodotti igienici per ogni tipo di necessità. I loro prodotti sono realizzati ine non in plastica: meno irritanti e più facilmente assorbibili dall’ambiente. "Sappiamo quanto costino gli assorbenti in Italia . Perciò, visto che lo Stato non aiuta minimamente, soprattutto in un contesto così difficile come il set, noi ci prendiamo cura deiinsieme a un partner d’eccezione", dice il fondatore di Are Films, Fabrizio Cecioni. "L’assorbente è un, e come tale andrebbe trattato, assicurandolo negli spazi pubblici e di lavoro", aggiunge Alice, cofondatrice di This, Unique. Dal 2020 vendono assorbenti compostabili in box che ciascuna persona può comporre e personalizzare sul loro sito web.