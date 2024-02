Barbie Madam Walker, la bambola celebra la prima donna afro-americana diventata milionaria

Visualizza questo post su Instagram A post shared by carlyle nuera (@carlylenuera)

, la prima donna americana che senza aiuti è diventata milionaria, ora è anche una. “Barbie è orgogliosa di presentare Madam CJ Walker come la più nuova bambola della linea ‘Inspiring Women’. Con un istinto acuto e una determinazione inconfutabile, Madame Walker è stata la prima milionaria che si è fatta da sé, creando un business che ha fatto il pioniere della” si legge sul post Instagram dove appare la nuova bambola di casa Mattel che poi prosegue: “Nata da genitori mezzadri che erano stati in precedenza schiavizzati, ha stabilito il progetto per lae ha instancabilmente sostenuto le organizzazioni per i diritti civili e le filantropie man mano che la sua impresa cresceva. Con modelli come Madam CJ Walker, le ragazze possono vedere che la loro immaginazione è solo l'inizio di ciò che possono ottenere”.La bambola ispirata a Madam CJ Walker fa, quindi, parte della collezione “inaugurata l’8 marzo del 2018, giorno internazionale dedicato alle donne, con l’intento di rendere omaggio alle figure femminili che hanno segnato la storia con i loro meriti, i loro atti di intraprendenza e di intelletto e, di conseguenza, di influenzare positivamente le piccole consumatrici. Lasi compone di bambole che rappresentano, tra le altre, la pittrice Frida Kahlo, la fisica della Nasa Katherine Johnson e la ballerina Yuan Yuan Tan, la prima a ricoprire il grado di ‘Principal Dancer’ al San Francisco Ballet.Barbie Madam C.J. Walker, prima donna milionaria che si è fatta da sé, arriva a pochi mesi dall’uscita sul mercato di un’altra donna importante: l'etologa e attivista Jane Goodall , medaglia d'onore, fondatrice del Jane Goodall Institute, soprannominata la “regina degli scimpanzé”. La ‘sua’ bambola da collezione è realizzata con materiali riciclati. Tutte le bambole della serie “” sono vendute insieme alche spiega il contributo di queste donne alla società, perché le ragazze possano essere ispirate dalle loro storie, giocando. “You can be anything” (Puoi essere qualsiasi cosa) e “Girls need more role models” (Le ragazze hanno bisogno di più modelli) sono solo alcuni degli slogan con cui l’azienda americana sta cavalcando l’onda del pink power per ispirare bambine e ragazze in vista del loro futuro . Giocare e esplorare le diversità, e quindi puntare all'inclusione, è l'obiettivo, invece della linea “Fashionistas” che nei giorni scorsi ha messo sul mercato la Barbie con apparecchio acustico Walker's Barbie indossa unaarruffata abbinata a una gonna blu a figura intera e tiene tra le mani un accessorio in miniatura Wonderful Hair Grower. A progettarla e crearla è stata l’artista e designerche si è accuratamente documentata sulla vita dell’imprenditrice, filantropa e attivista, diventata un magnate della cura dei capelli nei primi anni del 1900. “È stata nella mia lista dei sogni di icone da aggiungere alla nostra serie Inspiring Women” confessa Nuera in una dichiarazione sul sito web di Mattel Creations. E aggiunge: "Ha creato opportunità per sé e ha sollevato altre donne nere, rendendola davvero una donna ispiratrice". Nuera si è assicurata didella Walker con il suo design incorporando i suoi colori preferiti nei vestiti della bambola, oltre ai prodotti per la cura dei capelli di Walker. Inoltre, Nuera ha collaborato con i membri della famiglia di Walker durante la fase di progettazione.“Abbiamo lavorato direttamente con, la pronipote e biografa ufficiale di Madam C.J. Walker, autrice e giornalista” racconta su Instagram dove posta una serie di scatti del processo di lavorazione della bambola. E aggiunge: "La mia ricerca su ciò che Walker indossava, così come su ciò che era tipico dei primi anni del 1900, è stata integrata dall'accesso agliWalker. A'Lelia ci ha inviato foto rare, oltre a informazioni culturali su ciò che era ideale per le donne nere all'epoca e intuizioni su ciò che la stessa Walker amava".Prima della Barbie, Madam C. J. Walker –il vero nome – era stata ricordata anche con una serie tv: nel 2020, l'attriceha interpretato la Walker nella serie “”, basata sulla biografia della Walker scritta da A'Lelia Bundles, sua pronipote. Nelle quattro puntate della miniserie (pubblicata su Netflix nel 2020) viene raccontata l'irriverente storia della pioniera della cura dei capelli afro e di come ha superato ostilità, rivalità e matrimoni tumultuosi per diventare la prima milionaria nera d'America.