Barbie celebra le donne invitando le bambine ad avvicinarsi alle materie STEM. Come? Lanciando sette nuove bambole. Barbie non è tipo da essere incasellata in una professione solo perché è una donna. Ha avuto ben 200 carriere nel suo curriculum: medico, astronauta, ingegnere informatico, amministratore delegato e persino candidato alla presidenza, tanto per ricordarne alcune. Per la Giornata internazionale della donna, Mattel (che possiede il marchio Barbie) spera di ispirare le giovani ragazze ad abbracciare i campi della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM) onorando un gruppo selezionato di pionieri delle STEM, bambole “One of a Kind” realizzate a loro immagine e somiglianza.

“Barbie si dedica a mettere in evidenza le donne che sono modelli di ruolo di ogni estrazione, professione e nazionalità in modo che le ragazze di tutto il mondo possano immaginarsi in carriere che potrebbero non sembrare sempre accessibili”, dichiara Lisa McKnight, Executive Vice President and Global Head of Barbie & Dolls di Mattel. E aggiunge: “L’ambito STEM è un campo in cui le donne sono sottorappresentate e la nostra speranza è che celebrare queste sette leader della scienza e della tecnologia incoraggi le bambine e le ragazze a seguire la loro passione in questo campo”.

Chi sono le sette Barbie?

Tra loro ci sono le sorelle Wojcicki: Susan (CEO di lunga data di YouTube), Anne (CEO della società di test del Dna a domicilio “23andME”) e Janet (professoressa di pediatria ed epidemiologia presso l’Università della California a San Francisco). In particolare, Susan Wojcicki è stata coinvolta con la società madre di YouTube, Google, sin dai suoi primi giorni, quando i due fondatori lavoravano fuori dal suo garage in California per costruire un motore di ricerca. Successivamente è diventata la sedicesima dipendente di Google e ha lavorato presso l’azienda per quasi 25 anni.

Il gruppo di bambole comprende anche donne pioniere STEM provenienti da tutto il mondo come Maggie Aderin-Pocock, scienziata spaziale ed educatrice del Regno Unito; Antje Boetius, ricercatrice marina e microbiologa tedesca; Li Yinuo, co-fondatore di ETU Education, una startup scolastica in Cina che offre un’istruzione più personalizzata; e Katya Echazarreta, un ingegnere elettrico che ha lavorato a cinque missioni della NASA e la prima donna nata in Messico a viaggiare nello spazio.

“Sembra surreale che le storie della mia famiglia possano interessare e avere un impatto sulla vita delle bambine e delle ragazze di tutto il mondo” dichiara Anne Wojcicki, CEO di “23andME”. E aggiunge: “Le mie sorelle sono state alcuni dei miei modelli di ruolo più forti durante la mia crescita e tutte noi abbiamo costruito una carriera basata sul nostro interesse per le STEM. I nostri genitori hanno promosso l’indipendenza e la convinzione che avremmo potuto davvero essere tutto ciò che desideravamo una volta cresciute, ma la cosa più importante sarebbe stato perseguire una passione”. Wojcicki si dichiara onorata di essere diventata una bambola: “Spero che condividere le nostre storie incoraggi le bambine e le ragazze a provare qualcosa di nuovo, ad affrontare qualcosa che potrebbe spaventarle e a considerare le sfide come opportunità entusiasmanti”.

“Capisco in prima persona che i modelli di ruolo sono essenziali per le ragazze per vedere cosa è possibile. All’inizio della carriera ho faticato a trovare storie di ispirazione di altre donne che eccellevano nelle materie STEM, specialmente nell’epidemiologia” commenta Janet Wojcicki, professore di Pediatria ed Epidemiologia, UCSF. E prosegue: “Sono rimasta colpita dalla crescente rilevanza globale di Barbie per le bambine di tutte le comunità e ho visto in prima persona, attraverso il mio lavoro, l’importanza di Barbie per le bambine dell’Africa sub-sahariana e latine”.

Anche la terza sorella, Susan Wojcicki – CEO di YouTube – è orgogliosa di essere diventata una bambola. “Crescendo, non immaginavo che avrei avuto una carriera nella tecnologia”. E spiega: “Io e le mie sorelle abbiamo trovato lavori che amiamo e abbiamo scoperto quanto possano essere creative e appaganti le carriere nelle materie STEM. Ho trascorso quasi 25 anni lavorando in Google e 9 anni come CEO di YouTube, ed è stata un’esperienza incredibile”. Barbie, inoltre, ha lavorato con Susan Wojcicki su un contenuto breve creato ad-hoc per questa occasione, prodotto da YouTube. Nel video, Susan risponde ad alcune domande sull’empowerment e condivide alcuni insegnamenti che ha imparato lungo il percorso per diventare una top tech CEO.

Inoltre, Barbie renderà omaggio a tutte queste role models attraverso un episodio speciale della serie “Barbie You Can Be Anything”, una serie digitale stimolante che riporta conversazioni con modelli di ruolo femminili con protagonista Anne Wojcicki che condivide quanto siano divertenti la scienza, la genetica e lo studio del DNA con i bambini del Boys and Girls Club.

Barbie Dream Gap Project

A ulteriore impegno per pareggiare il campo di gioco per le bambine a livello globale, Barbie ha istituito il “Barbie Dream Gap Project“ nel 2018, un’iniziativa globale pluriennale creata per aumentare la consapevolezza sui fattori limitanti che impediscono alle ragazze di raggiungere il loro vero potenziale. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che, a partire dall’età di cinque anni, molte bambine cominciano a perdere fiducia in loro stesse e ritengono di non essere intelligenti e capaci tanto quanto i loro coetanei maschi. Smettono di credere di poter essere tutto ciò che desiderano a causa del genere a cui appartengono. Questo problema è noto come “Dream Gap” e per cercare di risolverlo, Barbie ha ideato il “Dream Gap Project”. Dal lancio, il marchio ha impegnato oltre 1,5 milioni di dollari attraverso il progetto “Barbie Dream Gap” a beneficio di partner senza scopo di lucro nella sua missione per il raggiungimento dell’uguaglianza supportando l’istruzione, le capacità di leadership e le opportunità di mentorship per bambine e ragazze.

“I primi indicatori suggeriscono che per le bambine nere questo problema ha un impatto maggiore e la percezione di loro stesse in giovane età può rivelarsi dannosa – si legge sul sito della Mattel -. Pertanto, nel 2020 abbiamo annunciato il nostro impegno a dedicare ulteriori risorse per capire meglio come aiutare le bambine nere a superare il Dream Gap”.