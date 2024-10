Be My Hero: l'app che rende accessibile l'intrattenimento per bambini

Tra le realtà finaliste al Premio Luce! Startup Inclusiva 2024, che sarà consegnato durante il Festival di Luce! il prossimo 19 ottobre a Firenze nel suggestivo scenario di Palazzo Vecchio, c’è anche Be My Hero, una applicazione che unisce tecnologia, intrattenimento e inclusione sociale. Il merito che le ha permesso di entrare nella short list è quello di essersi dimostrata capace di rispondere non solo alle esigenze di intrattenimento delle famiglie, ma anche a una domanda sempre più crescente di servizi sicuri e accessibili per i più piccoli.

Cosplayer per i bimbi a portata di app

Se vi state chiedendo come funzioni o quali siano i benefici di Be My Hero, preparatevi a prendere appunti. In pochi e semplici tap, l’applicazione permette alle famiglie di ingaggiare in modo rapido e sicuro cosplayer e animatori per eventi dedicati ai bambini. Una volta entrati nella app e dopo aver selezionato la provincia di riferimento, gli utenti hanno la possibilità di visualizzare i profili degli eroi dell’intrattenimento disponibili e prenotare i loro servizi in totale serenità. Ciascun cosplayer o animatore è, infatti, attentamente verificato. Un sistema che facilita enormemente l’organizzazione di momenti di svago, feste e occasioni conviviali, permettendo addirittura la personalizzazione dell'evento a seconda delle esigenze specifiche delle famiglie. Attenzione, però, a pensare che si tratti solo di una soluzione comoda per genitori indaffarati. Be My Hero rappresenta piuttosto una risposta alla carenza di servizi strutturati per l’intrattenimento destinato ai piccoli e piccolissimi. Il mercato dei servizi per bambini è, infatti, spesso frammentato e le attività, soprattutto nei luoghi lontani dai grandi centri urbani, sono pochissime e non sempre accessibili - sotto ogni aspetto - a tutte e tutti. In tale ottica, è facile intuire come Be My Hero rappresenti un ponte tra due mondi ancora troppo separati tra loro, aprendo nuove opportunità lavorative per gli animatori e rendendo disponibili a tutti momenti di festa e gioia personalizzati e sicuri.

Nessuno deve rinunciare al divertimento

Non solo, dunque, un servizio di natura commerciale, quanto piuttosto la naturale estensione di una visione di società sempre più inclusiva, in cui ogni famiglia, a prescindere dalle risorse che ha a disposizione o dal contesto geografico in cui risiede, può offrire ai propri bambini esperienze di intrattenimento di qualità. In un mondo che va a passi spediti – e, forse, non troppo consapevoli – verso l'automazione, Be My Hero porta in dote e mette al primo posto la dimensione umana, rammentando che ogni diritto, per essere esercitato, deve avere delle infrastrutture su cui appoggiarsi e che rinunciare al divertimento sano non è mai la soluzione giusta. Il team di lavoro di Be My Hero ha sviluppato un ambiente digitale accessibile e aperto a famiglie con esigenze diverse, dimostrandosi in grado di accogliere e non respingere, includere e non escludere. Che si tratti di trovare un cosplayer che rappresenti un supereroe, di assicurarsi che l’animatore scelto sia preparato a interagire con bambini con necessità specifiche, la piattaforma offre tutti gli strumenti necessari per contribuire a creare momenti di pura magia. Un impegno verso la coesione sociale che è ciò che rende Be My Hero non solo un progetto imprenditoriale, ma anche un’idea che guarda al futuro con uno sguardo concretamente solidale.

Come partecipare al festival

