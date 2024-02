Boiler Summer Cup: la nuova challenge di TikTok che umilia le ragazze con il body shaming

La challenge

Si chiamaed è una nuovalanciata sui social: unadove i ragazzi, per guadagnare più punti (che si traducono poi in un ingresso o in un drink gratis), devono “” della discoteca (o della spiaggia). Ecco spiegato il 'boiler', appellativo rivolto alle giovani malcapitate che si vedono 'adescare' sulla pista dagli sfidanti, mentre un amico li filma di nascosto, per poi ritrovarsi inpostati sulla piattaforma - ovviamente senza il loro consenso, è un optional - sentendo il ragazzo raccontare comegli abbia fatto vincere la prova. E l'abbia fatto sentire il migliore, il più macho, il più virile. Peccato che quella prova sia un concentrato di body shaming misoginia a dir poco raccapricciante.La vergognosa trovata, come altre idee simili lanciate sui social, ha già preso piede rimbalzando da smartphone a smartphone nonostante, apparentemente la challenge cominci da giugno. Tuttavia basta digitare l'hashtagper scoprire che non sono pochi quelli l’hanno già messa in atto. Con tanto di, che assegna punti in base al peso della vittima (perché di questo si tratta): 80-90kg=1 punto e così a salire, fino ai 110kg in su, che assegnano 5 punti. E come se non bastasse c'è anche il bonus dei. Bello schifo.Nei video, che al momento trovano purtroppo più apprezzamento che sdegno, si vede il 'bomber' di turno avvicinare le ragazze più in carne, iniziare a ballare con loro e magari baciarle, ma c'è persino chi si spinge ad andarci al letto, al motto del “”. Ovviamente sostenendo persino di star facendo un favore a loro, perché altrimenti nessuno se le calcolerebbe. Lo scopo della prova è infatti quello diper ottenere punteggi più alti e vincere. Cosa, poi, non è ancora chiaro, c'è chi ha parlato di un'ingresso gratuito nel locale, chi di drink offerti, i più però si sfidano per il semplice gusto di farlo. Che poi sia a scapito di una persona che viene derisa, a sua insaputa e suo malgrado , dalla platea spietata del web chi se ne importa. Basta vedere iai filmati che già circolano su TikTok, agghiaccianti per la loro cinica crudeltà: “” o “g” oppure “”.L'estate non è ancora iniziata ma la nuova sfida social ha già spinto moltissime utenti a dichiarare che nei prossimi mesicome discoteche e simili. Lo sconforto è grande, tanto che iniziano ad apparire anchealla Boiler Summer Cup, di ragazze che rispondono con la stessa moneta alle offese e alla misoginia ricevuta. Magari non decollerà e la 'fiammata' della novità si spegnerà in un nulla di fatto. Ma intanto il guanto si sfida è stato lanciato. L’ennesima triste scena che dimostra quanto nella nostra, anche tra le generazioni più giovani, sianocome il bullismo e il body shaming . Fenomeni che non si possono battere a colpi di hashtag.