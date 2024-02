British Airways, nuove uniformi inclusive ed ecologiche. Ci sono anche le tute

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da British Airways (@british_airways)

Le prove segrete per progettare al meglio le uniformi

Look elegante e genderless

La divisa del cambiamento

Inclusive ed ecologiche. Sono le nuove divise della compagnia . Dopo vent’anni lasi rifà il look grazie alla collezione disegnata dallo stilista e sarto britannico di Savile Row,, che per crearla ha trascorso del tempo insieme ai dipendenti della compagnia aerea per capire meglio le loro esigenze. La collezione sarà indossata da oltre 30.000 colleghi della compagnia : gli ingegneri e il personale delle operazioni di terra riceveranno lenella primavera del 2023, mentre l’equipaggio di bordo e gli agenti del check-in in estate. E nel segno del rispetto dell’ambiente , il personale consegnerà la vecchia uniforme per il riciclaggio o la donazione in beneficenza quando prenderà la nuova. Circa il 90% del materiale si compone di un mix di tessuti che utilizza. Si tratta di materiali resistenti, di alta qualità e di facile manutenzione.Il percorso verso le nuove divise è stato lungo. E' iniziato nel 2018 e ha coinvolto oltre 1.500 dipendenti, che hanno preso parte adi progettazione e prove sui capi. Boateng ha affiancato il personale per avere un'idea dei loro movimenti e delle loro esigenze prima di progettare la linea, mentre negli ultimi sei mesi l'equipaggio ha indossato l'uniforme con “” sui voli cargo, mentre il personale di terra, negli aeroporti di Manchester e Cotswold, senza però farsi vedere in pubblico. Queste prove hanno effettivamente portato dei: gli ingegneri hanno richiesto (e ottenuto)di facile accesso per quando lavorano in aereo, mentre gli operatori a terra hanno chiesto un tessuto connei loro guanti in modo da poter utilizzare i dispositivi in climi freddi senza doverli togliere. L’equipaggio ha allargatodopo aver riferito, durante le prove, che avevano bisogno di più spazio durante il servizio dei pasti. Molti deisono stati anche testati in docce a diluvio e congelatori a -18 gradi Celsius per garantire che siano resistenti all’acqua, durevoli e adatti a condizioni meteorologiche estreme.Le nuove divise rispecchiano ilmoderno ed elegante. La collezione presenta un abitosu misura per uomo con pantaloni in stile regular e slim fit e opzioni di abito, gonna e pantaloni per donna, oltre a una, che è una novità per le compagnie aeree. Per il vettore globale è stata creata anche un’opzione tunica e hijab . Boateng ha curato con grande la collezione ispirandosi alla compagnia aerea, al suo popolo e all’arte del volo. Ilche caratterizza l’intera collezione di uniformi, comprese giacche, t-shirt, bottoni e cravatte, è stato ispirato dal movimento dell’aria sopra l’ala di un aereo. Il tessuto jacquard su tutti i capi sartoriali presenta una variazione dell’iconico speedmarque della compagnia aerea.Lo stilista Ozwald Boateng ha portato unalla classica istituzione sartoriale britannica. “Disegnare questa uniforme è stata un'impresa vasta e scrupolosa e è andata ben oltre i vestiti. Si trattava dienergetico internamente” ha detto il sarto. E ha aggiunto: “Uno dei miei obiettivi principali era creare qualcosa che parlasse con e per i colleghi della compagnia aerea . Qualcosa che li ispirasse e li responsabilizzasse, li incoraggiasse a svolgere i ruoli con orgoglio. Anche se la compagnia aerea ha una forte eredità, era imperativo sostenerla nella creazione di unadi cambiamento”., presidente e amministratore delegato di British Airways, ricordando che “le nostre divise sono state undella compagnia nel corso di questi cento anni di storia”, i nuovi capi disegnati da Ozwald aprono una nuova fase per la compagnia. “In un momento in cui insono rivolti alla soddisfazione della clientela, le nuove divise sono una rappresentazione visiva dell’importanza che diamo ai nostri collaboratori: vogliamo che si sentanoquando le indossano”.