Chi è Michelle, la Gilf di OnlyFans che 'si spoglia' per aiutare il figlio disabile

Michelle, la Gilf di OnlyFans

I figlio con disabilità

Riprendersi il tempo per sé

Il sesso è bello ad ogni età

Sapersi mettere... in discussione

Senza farsi problemi di età, senza pregiudizi e soprattutto senza vestiti. Lei è, una californiana di appena 71 anni,e ormai famosa per le sue esibizioni senza veli. Sulla piattaforma londinese in abbonamento, nota per l’assenza di censure e restrizioni, Michelle si presenta come. Un acronimo che sta per "Granny I’d like to fuck", insomma un’attempata signora a cui il sesso piace ancora, eccome!Lei stessa parla di sé così sul suo profilo: "Sono una Gilf di 71 anni molto arrapata che ama vestirsi bene per una notte in città, oppure in lingerie per certi momenti erotici di seduzione". Il messaggio che la nonnina dà è esplicito e non può essere equivocato, ma alle spalle di tutto questo c’è una storia personale che probabilmente se non spiega tutto fa capire molto. Dopo averin uno studio privato perchéper quella mansione che aveva svolto da una vita, la signora Hardenbrook si ritrova praticamente sul lastrico, senza neppure un soldo in tasca.A complicare le cose l’esigenza prioritaria di dover. Michelle non sa proprio come fare così, nonostante l’età, cerca una possibile soluzione. Gliela offre proprio il sito OnlyFans a cui si iscrive, senza nutrire troppe speranze di raccogliere qualche buon risultato in quell’universo popolato da bellissime ragazze dalle mille, intriganti, proposte. Un’ultra settantenne, si dice. Eppure ci prova e l’esito è sorprendente, addirittura spettacolare. I follower non si contano, gli ammiratori, pronti a pagare bene per le sue esibizioni hard, fanno a gara per entrare in contatto con lei. I soldi fioccano. Nel frattempo la signora si diverte, ci prende gusto, e non disdegna neppure qualche filmetto amatoriale su siti a luci rosse e anche da lì piove un mucchio di denaro. Attualmente uno sceneggiatore cinematografico sta raccogliendo materiale della sua vita per, anch'esso presumibilmente non proprio castigato.Nel frattempo la nonna tutto pepe rilascia interviste (anche a pagamento) a destra e a manca, si toglie qualche sassolino dalle scarpe,e di tante promesse di lavoro, dopo il suo licenziamento, andate a vuoto. Si è perfino separata da marito con cui non intendeva più condividere la propria esistenza in cerca di una dimensione tutta propria e all’insegna della massima indipendenza e libertà. Unico suo cruccio il figlio con disabilità a cuie per il quale si è reinventata la vita da cima a fondo. "Non trovo nulla di male in quello che faccio soprattutto perché ho bisogno di aiutare mio figlio disabile", ha dichiarato Michelle Hardenbrook a un quotidiano britannico, al quale ha tranquillamente ammesso di guadagnare la bella cifra di. Nel corso della stessa intervista ha anche precisato di averecon la quale da tempo non intrattiene più rapporti: "Non ci parliamo ormai da vent’anni: sono sicura che se scoprisse cosa sto facendo ora avrebbe ancora più scuse per non vedermi".Insomma dopo le Milf e le Cougar, donne mature ancora molto attive sessualmente,(decisamente)invade i social specializzati e fa centro, dimostrando come i gusti siano relativi quanto i canoni stessi della bellezza, neppure legati necessariamente all’età. Un fenomeno che appare sempre più in crescita, a giudicare dall’innalzamento dell’età in fatto di gusti sulla sessualità virtuale sui social.proclama con sicurezza la 71enne dal suo sito, e precisa: "I rapporti sessuali cambiano con il passare degli anni. Ci sono alcune modifiche da apportare, ma può comunque essere altrettanto soddisfacente, altrettanto divertente e altrettanto simpatico.Non credo che tu debba smettere di farlo quando raggiungi una certa età. Molte donne, soprattutto quando raggiungono la menopausa , si fermano. Io ho deciso di non farlo". Senza peli sulla lingua, priva di ogni ipocrisia, felice del proprio modo di essere e di fare, la ‘pornononna’ , per citare un termine inventato nel film Amici Miei, affascina e soprattutto miete consensi e contratti allettanti con cui allietare questa interessante fase della sua vita. E lo fa con disinvoltura, a dispetto dei benpensanti e contro ‘le comari di un paesino’ che somigliano a tutte le possibili comari del mondo, sempre pronte a puntare il dito e a giudicare. Così, nonostante si sia esposta al potenziale pubblico ludibrio, Michelle l’ha avuta vinta e i fatti lo dimostrano.Piace, possiede una sua apprezzata quota di avvenenza e ne fa mostra, certamente attrae in più per, e insomma tutto in lei rivela la donna di spirito che sa nascondere dietro una cortina di trame sexy il proprio vissuto personale. Niente è mai come sembra, non tutto è rosa e fiori. L’esistenza della signora Hardenbrook è un esempio die se desta riprovazione è assai probabile che sia per inconscia invidia: poche donne alla sua età riescono a mettersi in discussione fino al punto di esporre la propria nudità senza sapere di correre più di un rischio. Il risultato per lei è stato il successo, completamente meritato. La signora piace e fa soldi. E allora, che dire? Mille di questi giorni felici, brindando con il calice alzato a tutti i piaceri del mondo antidoto umanamente perfetto di ogni possibile sofferenza.