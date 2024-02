Chi è Nelly Cheboi, l'eroe dell'anno della Cnn. "Conosco il dolore della povertà"

. La donna che nel 2019 ha lasciato un redditizio lavoro di ingegneria di software a Chicago per creareper gli scolari kenioti , è stata selezionata dagli elettori online tra i 10 migliori eroi della Cnn di quest'anno e ha ricevuto il premio per questo motivo: l’organizzazione no profit di Cheboi, “”, ha fornito a migliaia di studenti nelle zone rurali del Kenya e, quindi, la possibilità di un futuro migliore. Come “Cnn Hero of the Year”, Cheboi riceveràper espandere il suo lavoro, inoltre a tutti i dieci migliori eroi sarà dato un premio in denaro di 10mila dollari e, per la prima volta, sovvenzioni aggiuntive, formazione organizzativa e supporto da “” attraverso una nuova collaborazione con Cnn Heroes. Cheboi sarà anche nominata vincitrice dell'Elevate Prize, che include una sovvenzione di 300.000 dollari e un supporto aggiuntivo del valore di 200.000 dollari per laCheboi, oggi 29enne, è cresciuta in povertà a, una cittadina rurale del Kenya . “” dice durante il gala di premiazione a cui ha partecipato insieme alla. “Non ho mai dimenticato com'era con il” confessa la donna. E aggiunge: “Guardando la povertà in casa, guardando la comunità e la sofferenza,”. Cheboi, da bambina, infatti, vedeva la, che aveva appena completato la quinta elementare, lavorare instancabilmente in modo che lei e le sue tre sorelle potessero frequentare la scuola. Cheboi ha frequentato ilcon una borsa di studio negli Stati Uniti, ha svolto lavori saltuari per mantenere la sua famiglia e ha scoperto la sua passione per l'informatica. Secondo lei, l'alfabetizzazione informatica le permette di fare un lavoro che le piace e di aiutare gli altri. “. Sapevo che questo è qualcosa che volevo fare come carriera e portarlo anche nella mia comunità” dice.Oggi, infatti, offre ala possibilità di un futuro migliore attraverso la sua organizzazione no profit, “”. L'organizzazione, il cui nome è l'abbreviazione di “Technologically Literate Africa”, utilizzaper creare laboratori tecnologici nelle scuole del Kenya rurale. “Mi sento così soddisfatta nel vedere bambini di 7 anni che digitano la tastiera del pc, sapendo che io ho imparato meno di cinque anni fa” dichiara la donna che ha fatto breccia nelle aziende del settore e nelad accettare computer riciclati . Ha iniziato in piccolo, portando le macchine in Kenya ine gestendo lei stessa le tasse e le tasse doganali. “A un certo punto, stavo portandoe ho pagato più per il bagaglio che per il biglietto aereo” ricorda.” ora collabora con compagnie di trasporto e spedizioni per trasportare i computer donati. L'hardware donato viene cancellato,e distribuito alle, dove gli studenti dai 4 ai 12 anni ricevonoe frequenti opportunità di imparare da professionisti e acquisire competenze che aiuteranno a migliorare la loro istruzione e prepararli per futuri lavori. L'organizzazione attualmente servee, all'inizio del prossimo anno, Cheboi spera di collaborare con altre 100. “La mia speranza è che quando i primi ragazzi di TechLit si diplomeranno al liceo,perché sapranno programmare, sapranno fare graphic design, sapranno fare marketing” dice Cheboi. E aggiunge: “. Portando le risorse, portando queste competenze, stiamo aprendo a questi bambini il mondo”.