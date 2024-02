Chiara Ferragni si sfoga: "A Sanremo durissima, non potevo crollare"

Lo sfogo su Instagram per ammettere le proprie fragilità

Il post su Instagram

"Fermarsi a respirare e a pensare, ricordandosi che, è normale chiedersi se ce la farai, è normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto". Chiara Ferragni affida a lungo post su Instagram una riflessione sul dopo Sanremo, sulle difficoltà che ha incontrato nell'interpretare un ruolo per lei inedito, del risvolto piscologico che ha avuto dopo nell'essere chiamata ad uscire fuori dalla sua comfort zone. "Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia" scrive l'imprenditrice digitale, sotto un selfie che la ritrae provata, con gli occhi lucidi, e un sorriso appena accennato. Bellissima nella sua, semplice ragazza e non superwoman come spesso appare.L'influencer da quasi 29 milioni di followers, che è apparsa praticamente impeccabile anche nelle vesti - e che vesti! - di conduttrice del più importante show italiano, ha svelato a un mese di distanza dalla settimana all'Ariston le sensazioni provate, i timori che l'hanno attanagliata. Dall'importanza di far parte della macchina del Festival, portando avanti le istanze di donna, madre e manager di successo che è riuscita a costruirsi un vero e proprio impero, alle forti emozioni provate subito dopo, a luci spente, in camerino o in hotel, senza però poter crollare. Perché anche lei non è infallibile, e decide di affidare ai social, vero e proprio motore del suo successo, uno. Un po' come il marito, qualche giorno: seha raccontato i problemi di salute legati all'utilizzo di psicofarmaci dopo il tumore al pancreas, smentendo le malignità circolate sulla presunta crisi coniugale dei Ferragnez e ringraziando la moglie per il supporto, Ferragni non lo cita né parla dei suoi problemi, ma in una sorta di flusso di coscienza si rivela più umana che mai., ora posso ammetterlo,, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo, ma quello è un altro discorso" scrive la 35enne nel post su Instagram, raccontando i retroscena del suo impegno all'Ariston durante il 73° Festival della canzone italiana. "Contemporaneamente ho dovuto, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre - aggiunge e sembra evidente il riferimento alla crisi di Fedez, che non viene citato -. A volte ho provato anche dello sconforto trovandomi a chiedermi cosa sarebbe successoanche io. Ho pianto , da sola e con chi mi vuole bene - ammette Ferragni - e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto per aiutarmi ad essere forte per tutta la mia famiglia, ma anche per le 60 persone che lavorano con me per cui tutti i giorni devo essere sul pezzo e tener fede agli impegni presi altrimenti restiamo tutti senza lavoro. Lo ammetto, tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi, tra tante, a volte troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta".Infine una riflessione, consapevole ma in qualche modo anche amara, di chi sa che le aspettative nei propri confronti sono tante, a volte troppe, ma è anche conscia dei propri limiti: "Certo a volte vorrei concedermi di dirmi 'Chiara ci sei anche tu, oggi puoi essere fragile,, puoi essere tu quella che chiede aiuto'. Succederà, lo so. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente. Grazie a chi c’è anche per me - conclude -, e a chi capisce che tante volte ilanche quando ci si sente fragili. Vi vedo, vi leggo e vi sono grata".