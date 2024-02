Definì Fedez e Chiara Ferragni ebeti: per il giudice Fabrizio Corona è colpevole

Il fatto e quella parola dispregiativa: "Ebete"

La decisione dei giudice

Cosa significa ebete

L'altro volto (quello buono) della popolarità

Quando la notorietà diventa un'arma. Le parole feriscono e il loro peso può avere conseguenze, anche molto gravi. Questa la morale dell'affair, finito in tribunale. Fabrizio Corona ha da sempre avuto la tendenza di parlare (e sparlare) di personaggi dello spettacolo. Ultimamente, per esempio, sono vari gli attacchi chel'ex re dei paparazzi sta riservando per la coppia, arrivando a criticare addirittura la madre dell’ex gieffina. Nel mirino dell’ex re dei paparazzi ci sono stati anche Chiara Ferragni e Fedez In un’intervista del 2020 define per questoè stato imputato per diffamazione. Alla coppia - si legge sulle pagine milanesi del Corriere della Sera - non sono andati giù nemmeno i riferimenti dell’ex re dei paparazzi alla figlia, che all’epoca era in gestazione, e sul fatto che avrebbero addirittura programmato a fini editoriali il sesso della bambina. La Procura di Milano aveva chiesto l’archiviazione della querela presentata anche nei confronti del giornalista che aveva realizzato l’intervista.Il gipa, invece, ha accolto l’opposizione sostenuta dagli avvocati Gabriele Minniti (per Ferragni) e Andrea Pietrolucci (Fedez) ordinando al pm di formulare l’imputazione a carico di. I legali hanno anche presentato a gennaio scorso un’ulteriore querela, dopo che Corona su Instagram aveva postato un video in cui “derideva l’ultimo lavoro discografico“ di Fedez, apponendo la parola ‘archiviata’ in relazione alla richiesta del pm sulla prima querela.Il giudice ha ordinato l’imputazione ‘coatta’, rilevando che l’offesa ‘ebeti’ sarebbe un “epiteto riferito alla loro persona del tutto ‘gratuito’, come le affermazioni sulla piccola Vittoria, che riguardano la sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestitò dalla coppia“. La difesa aveva sostenuto che le ‘iperboli espressive’ di Corona fanno ormai parte dell’intercalare quotidiano, ma per il giudice “l’abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica“.Secondo il vocabolario Treccani, ecco la definizione:agg. e s. m. e f. [dal lat. hebes -ĕtis, propr. «spuntato, ottuso», der. di hebēre «essere smussato»]. – Ottuso di mente, deficiente: c’è chi nasce e.; c’è chi diventa per l’infermarsi e ingrossare degli organi (Tommaseo). È usato soprattutto come epiteto ingiurioso, anche come sost.: è un e., sei una vera e.; atteggiamento da e.; solo degli e. possono confondere le due cose!Nel contempo il nome del rapper circola sui social anche per altri motivi: Fedez ha annunciato infatti la nascita di, con un sito ufficiale e una pagina Instagram. Come recita il portale web, la Fondazione Fedez opera su tre pilastri fondamentali: il sociale, la solidarietà e la pubblica utilità. “È per esplicita e dichiarata intenzione del suo fondatore, la naturale evoluzione della responsabilità sociale dimostrata da Fedez nelleda lui messe in atto in prima persona nelle emergenze che il nostro paese ha dovuto affrontare in questi ultimi difficilissimi mesi - si legge sul sito - . Tutto questo assumerà un orizzonte più ampio in quando la gestione della contingenza verrà coniugata con l’attività programmatica di un ente di questo tipo”.⁣⁣Dalper la costruzione della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano in tempi di emergenza sanitaria, all’iniziativa in sostegno del settore dello spettacolo, con cui Fedez ha raccolto quattro milioni di euro. In un post pubblicato recentemente, l’ultimo annuncio: la Fondazione Fedez ha regalato uno speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa Italiana, che domani partirà verso l’Ucraina.⁣“È il progetto a cui voglio dedicare le mie energie per il futuro.ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”, le parole di Fedez, reduce dall’intervento che ha tenuto i suoi cari e milioni di fan con il fiato sospeso.⁣ ⁣