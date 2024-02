Drew Barrymore e l'amore per i suoi 4 gatti adottati nei rifugi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Quattro gatti da salvare

La collaborazione con Tiny Cats

Quattro gatti, un'iguana di nome Jeremy e due cani. Oltre a due figlie. Quella di Drew Barrymore è decisamente una famiglia allargata e particolare, dove l'amore per gli animali è pari a quello per gli esseri umani. L'attrice americana, 48 anni, ha però un rapporto speciale con i felini, nato fin da quando era appena un'adolescente: "Ho preso 2 gatti da un rifugio per animali quando sono andata a vivere da sola. Volevo. E me ne sono innamorata per sempre", ha raccontato l'attrice in un'intervista a People. Il suo appartamento a Manhattan è davvero una "" e il bello è che ivanno tutti perfettamente d'accordo. "Non so esattamente come ho fatto", racconta l'ex bambina prodigio di Hollywood al magazine, in occasione del lancio della sua partnership con Tidy Cats. "Adoro vedere gli animali la mattina presto. Mi piace quando dormono sul letto con me. Mi stanno tutti addosso e con loro non mi annoio mai. Mi danno tantissimo affetto", aggiunge.Ma i gatti hanno un posto speciale nel suo cuore. Barrymore, che vive con le due figlie piccole, Olive di 10 anni, e Frankie, di 8, ha adottato tutti i suoi mici, anche i quattro che attualmente vivono nella casa di New York. ​", sapendo quanti ce ne sono fuori che hanno bisogno di cure. Non mi è mai passato per la testa di poter fare altro che recuperarli dai rifugi per animali ". Le ragazze di casa Barrymore hanno adottato Peach e Lucky "circa sei anni fa" e, quattro anni dopo, hanno poi ha accolto "Big Kitty e Little Kitty Barrymore"."Peach ha una coda favolosa che noi chiamiamo '' perché è la più grande e folta cosa che abbiate mai visto in vita vostra. Sembra un albero in una grande foresta", racconta l'attrice di "50 volte il primo bacio", produttrice cinematografica, regista e conduttrice di talk show televisivi. "Big Kitty, invece, è un vero amatore, pigro e generoso". "Non potrebbero essere", dice del quartetto di gattini , ma nel suo cuore sono tutti ugualmente importanti. La 48enne li considera infatti come membri preziosi della famiglia, e cerca sempre un modo per migliorare la loro vita.Ecco perché quandole ha proposto una collaborazione la star ha immediatamente risposto "sì". Inoltre, è stata proprio quest'azienda a dare a Drew Barrymore il suo primo lavoro da attrice, facendola recitare in una pubblicità di "Dog Chow" a 11 mesi, quindi la collaborazione sembra il coronamento di un legame nato tanti anni fa. "Si preoccupano molto del benessere e dello stress mentale del gatto, il che significarispetto al commercio. Adoro il loro atteggiamento e la loro mentalità", spiega la 48enne a proposito del marchio. E chi, meglio di lei, potrebbe promuoverlo?