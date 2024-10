Ellycode: l'intelligenza artificiale che rende i dati accessibili

Un esempio di come innovazione e inclusione possano andare di pari passo. Quella di cui vi parliamo oggi è una startup giovane e pensata per il mondo di domani. Si chiama Ellycode ed è nata con l’obiettivo di rivoluzionare la gestione e l'analisi dei dati aziendali, rendendoli accessibili a tutte e tutti.

Una soluzione, quella di Ellycode, che fa delle nuove tecnologie uno strumento attraverso il quale abbattere barriere e che le ha permesso di essere inserita nell’elenco delle finaliste al Premio Luce! Startup Inclusiva, un riconoscimento assegnato nell’ambito del Festival di Luce!, che quest’anno festeggia il suo quarto anniversario con una celebrazione degna della sua missione di inclusione, unicità e coesione sociale.

L’evento si terrà sabato 19 ottobre nella magnifica cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze e avrà come mission quella di raccontare l’innovazione tecnologica declinata all’inclusione e all’accessibilità.

Una startup unica

Quando si parla di Ellycode è bene partire dal presupposto che non si ha a che fare con una startup simile ad altre. La sua missione è unica e getta solidamente le proprie basi nella convinzione che l'intelligenza artificiale possa e debba essere un'alleata preziosa per ogni tipologia di azienda. Un principio che trova applicazione nella creazione di soluzioni innovative e intuitive che permettono alle piccole e medie imprese, agli enti pubblici e alle organizzazioni prive di un reparto IT interno di accedere agli strumenti di analisi dati riservati ai giganti del settore tecnologico. Il funzionamento è semplicissimo e adatto anche per chi con le tecnologie non ha estrema confidenza. Tutto è nelle mani di Elly, il prodotto di punta della startup: un assistente virtuale che si occupa di semplificare l'integrazione dei dati, trasformare informazioni complesse in decisioni strategiche e creare visualizzazioni interattive che permettono di interpretare i dati in modo rapido e comprensibile.

Democratizzare l'accesso ai dati

Attenzione, però, a pensare che Ellycode sia solo pura tecnologia all’avanguardia. Il suo, piuttosto, è un impegno sociale e collettivo, che mette al centro inclusione e accessibilità. L’operazione messa in atto dalla startup, infatti, si propone di democratizzare l'accesso ai dati, eliminando i classici gap tecnologici che spesso limitano le possibilità di crescita e innovazione delle realtà più piccole o con risorse limitate. In buona sostanza, Ellycode lavora affinché l’intelligenza artificiale non sia solo un privilegio per pochi, ma una risorsa al servizio di tutti, offrendo alle imprese strumenti di integrazione dei dati semplici da utilizzare, in grado di collegarsi a diverse fonti e sistemi di gestione dei contenuti, facilitando l’accesso alle informazioni e rendendo possibile una gestione efficace dei dati, anche per chi non dispone di competenze tecniche avanzate. Non solo, dunque, una fucina di innovazione tecnologica, ma un vero e proprio motore di cambiamento, capace di favorire l’inclusione e l’accessibilità in un mondo sempre più digitalizzato e complesso. Un esempio virtuoso di come l’innovazione possa andare di pari passo con la responsabilità sociale, mettendo la tecnologia a disposizione dell’uomo e creando valore non solo per le imprese, ma anche per la società nel suo complesso. Quella di Ellycode è una storia che dimostra come l'innovazione possa essere guidata da principi etici e inclusivi, generando un impatto reale nella vita quotidiana delle aziende e delle persone. Il futuro - quello giusto - avanza a grandi passi.

Come partecipare al festival

Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 19 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui per iscriverti agli eventi del pomeriggio, la mattina è già sold out.