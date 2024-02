Essere Lgbtq+ "non è una malattia": in Vietnam la vittoria per i diritti della comunità

Omosessualità, bisessualità e transessualità non sono malattie

"Un cambiamento enorme nella percezione sociale della queerness"

Ilha annunciato chenon deve essere considerato unae non può essere curato. Dopo la svolta storica di Singapore , dove nei giorni scorsi il primo ministro ha annunciato la prossima abolizione della legge che punisce come reato le relazioni tra persone dello stesso sesso, anche in Vietnam si compie un "" nei diritti delle persone Lgbtq+.Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute del Paese gli operatori sanitari devono trattare le persone Lgbtq+ cone garantire che. In un annuncio inviato ai dipartimenti sanitari provinciali e municipali all'inizio del mese di agosto e pubblicato sul sito web del governo, i funzionari ministeriali hanno inoltre dichiarato che l'essere lesbica, gay, bisessuale o trans*+ "non è assolutamente una malattia", quindi "non può essere ' curato e non può essere convertito in alcun modo". Lo storico passo avanti arriva dopo anni di battaglie civili da parte dei sostenitori dei diritti Lgbtq+. a Novembre, ad esempio, la campagna Leave with Pride dell'istituto per gli Studi sulla società, l'economia e l'ambiente (iSEE) ha presentato una petizione all'ufficio vietnamita dell'Organizzazione Mondiale della Società proprio per riaffermare che l'essere gay non è una malattia.In un video, l'iSEE ha posto sarcasticamente la domanda: "Se, i vietnamiti Lgbt+ non dovrebbero poter ottenere?". Ad aprile, il rappresentante dell'Oms in Vietnam, Kidong Park, ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma che qualsiasi tentativo di cambiare l'orientamento sessuale delle persone Lgbtq+ "". "Non possiamo non sottolineare quanto sia importante questo annuncio", ha dichiarato Kyle Knight, ricercatore esperto in materia di salute e diritti Lgbtq+ presso Human Rights Watch. "Anche se gli atteggiamenti non cambieranno da un giorno all'altro, questo segna un enorme cambiamento di paradigma. In quanto fonte di autorità medica più affidabile in Vietnam, l'impatto (della dichiarazione del Ministero della salute) sullasarà enorme". "Ilè stato lasciato a impregnare e permeare nella società vietnamita. È un fattore alla base dellanei confronti dei giovani Lgbtq+". L'iSEE e il gruppo per i diritti Lgbt+ ICS Center chiedono ora una legge che consenta il matrimonio tra persone dello stesso sesso nel Paese.