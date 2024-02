Festival Universitario: una giornata tra il mondo del lavoro e il divertimento

Gli ospiti illustri

Ormai manca veramente poco all'apertura delle porte delil più grande evento universitario di carattere nazionale che si terrà al Milano in Via Calabiana. Le protagoniste del festival in questa irrinunciabile giornata organizzata da, la realtà leader in Italia con oltre 1 milione di studenti coinvolti e con una presenza capillare in oltre 35 università italiane, saranno formazione, tecnologia e sostenibilità.Sul Main Stage e nella Worshop Room, dalle ore 10 alle 18, si susseguirannocondotti da illustri ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport , moda, social media, intrattenimento e molti altri. Gli studenti che parteciperanno avranno l’occasione di farsi così ispirare da esperti di fama nazionale e internazionale, ma potranno trovare al contempo opportunità lavorative, fare nuove amicizie grazie alle apposite attività di networking, provare visori, robot , simulatori, consolle e molto altro dal mondo della tecnologia allestiti negli appositi spazi e stand dedicati.

I primi ospiti e professionisti che hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione e che andranno a comporre i differenti panel negli incontri diurni nella Hub e nella green house, saranno: Martina Riva (Assessore allo sport, al Turismo e alle politiche Giovanili comune di Milano), Luca de Gaetano (Founder Plastic free), Niccolò Calandri (Ceo & Founder 3Bee), Davide Dattoli (President & Founder Talent Garden).

E ancora Chiara Trombetta (start up Italia), Gianluca di Marzio (Giornalista e reporter Skysport), Fabiana Andreani (@fabianamanager, Ambassador Haier Europe), Alessandra Gatti (Talent Garden), Sara Gigliotti (@humanrecruiter, Group Employer Branding Manager Haier Europe), Anna Schieppati (Career Advisor, Talent Garden), Arianna Gamannossi (Content Creator & Social Media, Vois).

Con loro Isabella Daiana Dancs (Cybersecurity Proposal Engineer, Sicuritalia S.p.A,) Stefano Maiolica (Un Terrone a Milano). Molte altre personalità che parteciperanno al Festival verranno annunciate nelle prossime settimane. A condurre l’evento saranno Antonella Arpa in arte Himorta, star dei social e del piccolo schermo da oltre 1 milione di followers e Chiara Piotto di SkyTg24.

Prepararsi al mondo del lavoro e stringere nuove amicizie: gli obiettivi del Festival

E non potevano mancare i commenti di Leonardo D’Onofrio, Andrea Missaglia, Luca Scoffone e Francesco Brocca di University Network che in coro hanno dichiarato: "Gli studenti universitari, durante gli anni accademici, hanno due esigenze fondamentali: formarsi per prepararsi al mondo del lavoro e divertirsi stringendo. Per quanto riguarda il primo aspetto, oggi, c’è un grande vuoto nel mercato del lavoro. Basti pensare che nel 2022 le aziende italiane non sono riuscite a trovare oltre 370 mila profili di studenti laureati. Dall’altra parte, per quanto riguarda l’aspetto dei rapporti umani, ci sono migliaia di studenti, in particolare fuori sede, che soprattutto dopo la pandemia non sono riusciti a trovare amici con cui trascorrere quelli che sono gli anni più belli della loro vita. Il Festival Universitario ha proprio l’obiettivo di soddisfare queste due grandi esigenze in un unico evento che mira a rompere gli schemi troppo rigidi del mondo accademico, regalando agli studenti un’imperdibile giornata di formazione ma soprattutto di festa".

Ma le sorprese non finiscono qui. Dalle ore 19.00, infatti, avranno inizio le attività serali con DJ SET e live music.

È proprio con questo mix esplosivo di attività diurne legate alla formazione e serali dedicate all'intrattenimento che il Festival Universitario intende rendere più "cool" il mondo education, offrendo agli studenti la possibilità di formarsi per la carriera lavorativa divertendosi e al contempo stringendo nuovi rapporti di amicizia, facendo così vivere emozioni uniche ai visitatori.

Durante tutto il giorno, inoltre, i partecipanti avranno modo di rilassarsi nelle apposite zone relax adibite con cocktail bar, musica, truck food, birre artigianali presso lo straordinario roof top dedicato oppure presso il garden cafè, spazio che accoglierà i visitatori con una speciale welcome bag di benvenuto per vivere al meglio l’esperienza del Festival.

L’evento, che sarà interamente cashless, è patrocinato dalla Commissione Europea, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) e Confindustria Lombardia, vede coinvolti insieme una molteplicità di brand promotori ed istituzioni che hanno deciso di impegnarsi a sostegno del futuro dei giovani universitari.

I media partner del Festival Universitario 2023 sono Ansa, SkyTg24, Il Giorno, Wired, CNC Media, MI–Tomorrow, Giffoni Innovation HUB, Startup Italia e Luce! mentre la radio partner dell’evento è Radio m2o.

Molteplici anche i media partner social come Pillole di Economia, Eccellenza Italiana, Starting Finance, Milano Says, Milano Per Pochi e TopSquad. I supporting partner dell’evento sono invece Engineering, Gi Group, Haier Europe, Talent Garden, Ticketmaster e Tucano.

Ricordiamo

che l'apertura delle porte sarà alle 9:30.

infinePer maggiori info ed iscrizioni al Festival vi consigliamo di visitare il sito: https://www.universitynetwork.it/festival-universitario/