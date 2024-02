Francesca Pascale a Paola Turci: "Ti amo. Dopo lo spavento, il peggio e passato”

La dedica di Francesca Pascale

Il matrimonio

“Brutta caduta” per Paola Turci , che per causa di un trauma cranico è stata ricoverata in ospedale e pertanto costretta ad annullare il concerto previsto per domani sera a Forlì. E’ la stessa cantautrice a dare la notizia sui social con queste parole: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo varò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano”.Sui social è arrivato anche il commento di, la compagna di Paola Turci: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo”. Tenera le risposta della musicista alla sua neo spossa: un", con un bel cuore.Il matrimonio da favola - ma al tempo stesso un non matrimonio per la legge italiana - risale al 2 luglio in Toscana tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale , ex compagna di Silvio Berlusconi che, si mormora abbia regalato dei gioielli alle spose. Le due donne si sono dettedavanti a pochi intimi amici nel palazzo comunale di Montalcino, conosciuto come Palazzo dei Priori, al termine di unapresieduta dal sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Dopo la cerimonia, ‘Luna di miele’ in America per la coppia Paola Turci-Francesca Pascale , come ha scritto. La cantautrice e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sono rimaste negli negli States una quindicina di giorni per una vacanza in una località top secret. Dopo l’unione civile al municipio di Montalcino è stata celebrata dal sindaco Silvio Franceschelli, e la festa al resort La Velona, che nel 2003 fu sul punto di essere acquistato da Silvio Berlusconi, la coppia prenderà un volo per gli Stati Uniti per tornare in Italia rilassata e pronta a rituffarsi nei tanti impegni. La festa nel meraviglioso castello è durata sino alle 4 del mattino, tra balli, canti, ottimi piatti e calici di Brunello. Tra gli invitati, anche Andrea Francini, sindaco di Trequanda, dove la Pascale ha da alcuni anni una proprietà, il noto produttore e autore, Diego Calvetti, che ha uno studio musicale nella campagna di San Gimignano, e la cantautrice senese, di cui è uscito in questi giorni l’album di esordio,”, aveva commentato via social la Pascale, “” scrive la cantante su Instagram, pubblicando una bellissima foto di coppia, che le ritrae sorridenti, felici, innamorate. Nel ‘day after’ la cerimonia, le due spose hanno continuano a condividere sui social una serie di scatti relativi allaal Castello di Velona, in Val d’Orcia ricevendo tanti complimenti ( e qualche insulto come era avvenuto alla vigilia del matrimonio). “Una marea di gioia e di affetto. Grazie” è il commento della cantante di “Fatti bella per te”.