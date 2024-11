Giulia Lamarca di nuovo mamma: “La disabilità? Sono come le altre”

In un video che li ritrae vicini poco dopo il parto, Giulia Lamarca ha annunciato l’arrivo di Ethan, suo secondo figlio dopo la piccola Sophie.

La psicologa e travel blogger torinese è diventata mamma per la seconda volta. Lei, che dal 6 ottobre 2011, vive in carrozzina a causa di un incidente in scooter che le ha provocato una lesione spinale, ha raccontato sui social la sua gravidanza.

Quando ha scoperto di essere incinta del secondo figlio era in Corea del Sud insieme al marito Andrea, con cui da anni ormai gira il mondo: “Stavamo facendo un on the road in macchina. Avevo un ritardo di qualche giorno, quasi una settimana, ma avevamo già fatto un test qualche giorno prima perché dovevo capire se continuare la terapia o no ed era risultato negativo. Però sentivo qualcosa di diverso, sentivo un amore più grande verso un po’ tutti. In più avevo sempre voglia di comprare vestiti per Sophie o per ipotetici altri bambini. Insomma, iniziavo a chiedermi il come mai di quelle sensazioni. Alla fine, compriamo un test e poco prima di prendere la funivia per la montagna sono andata in bagno e l’ho fatto! Poi mi sono venuti dei dubbi perché il test era in coreano e magari stavo leggendo male il risultato. Ero così stranita che tremavo tutta! Da lì, ci siamo goduti questo viaggio con lentezza, assaporando questi momenti in tre ma anche già in quattro”.

Giulia Lamarca

Giulia da anni condivide la sua vita sui social, non solo le gravidanze ma anche tutti i viaggi che insieme al marito e alla figlia Sophie fa in giro per il mondo, sempre con il sorriso e con la voglia di lanciare un messaggio importante per tutte le persone che si trovano nella sua stessa condizione.

Proprio sul tema della maternità, Lamarca ha più volte sottolineato come la disabilità non debba essere vista come un limite: “Una maternità con una disabilità? Si può fare! Fate attenzione ai primi mesi, perché possono essere i più difficili”. Suo marito Andrea ha spiegato come la gestione sia “più complessa in casa che fuori: se deve alzarsi da seduta è più facile che lo faccia io, mentre se c’è da passeggiare al parco può tenerla per mano o in braccio Giulia”. Non solo, la travel blogger ha sottolineato come “alcuni pediatri sconsigliano di allattare alle persone che hanno disabilità, ma io ho scelto di farlo, è più stancante, ma consiglio di farlo se si può perché è stupendo”.

Giulia Lamarca con il marito Andrea e la figlia Sophie

Lamarca ha sempre lanciato un messaggio estremamente positivo, lei che è simbolo per molti di speranza e resilienza: “Fare la mamma in carrozzina – le sue parole – vuol dire che puoi essere una mamma come le altre, solo che a volte lo fai in modo diverso. In realtà, è più difficile pensarla la maternità su due ruote che viverla: mentre ti devi prendere cura di tuo figlio ti viene in mente come farlo. I limiti sono nella testa, per me la disabilità è soprattutto una condizione che ti attribuiscono gli altri”.