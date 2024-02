Haiti, avvia la raccolta fondi per adottare il bambino trovato tra i rifiuti: "Mi chiama papà"

La scoperta su un mucchio di rifiuti

Tra di loro c'è statocome avviene tra gli innamorati. Ma in questo caso i protagonisti della storia sono un uomo di 26 anni (che all'epoca dell'incontro ne aveva però 22) e un bambino di 4 anni (che allora era poco più che un neonato).Era il 31 dicembre del 2017 quando, camminando per Gonaives, ad Haiti , per recarsi a una festa di Capodanno, ha notato una grande folla e si è avvicinato. "Quando sono arrivato nel luogo da cui arrivava il vociare delle persone,", ha raccontato il giovane alla CNN. Amisial stava visitando la sua nazione d'origine durante una pausa dagli studi (in comunicazione) in un college del Texas: "Erache piangeva e non c'era nessuno che volesse fare qualcosa". La gente del posto, infatti, si teneva a distanza, aveva paura a toccare il neonato, temendo che fosse maledetto o addirittura pericoloso, ricorda Jimmy. Il quale, invece, ha detto di averlo preso in braccio coraggiosamente. "Non aveva vestiti. Aveva formiche rosse che gli strisciavano addosso perché era lì da un paio d'ore. Quando l'ho preso in braccio".In quel momento è nato un forte legame tra i due e ora, più di quattro anni dopo, il 26enne sta cercando di il bambino . "Quando mi sono svegliato, quel giorno, non sapevo che la mia vita sarebbe cambiata per sempre", spiega alla CNN. dopo aver recuperato il piccolo dalla spazzatura, invece che recarsi alla festa il ragazzo è tornato a casa della madre, Elicie Jean. Quest'ultima, dice con un sorriso, è rimasta scioccata: non si aspettava certo che suo figlio, dalla notte di Capodanno, sarebbe tornato con un neonato di 3 mesi. I due hannoAmisial, e su consiglio degli agenti, che hanno subito, hanno tenuto il bambino per la notte, ripulendolo e accudendolo con amore. Il giorno dopo un giudice si è presentato a casa di Jean per chiedere a Jimmy se voleva ladel bambino, dato che nessuno si era fatto avanti per reclamarlo. "Da quando mi ha fatto quella domanda, ho passato molte notti insonni. Mi giravo e rigiravo nel letto. Ma mia madre mi ricordava che", ha spiegato alla CNN. "Ho sempre voluto far parte di qualcosa di grande e per me quello era il momento giusto".Quando è tornato in Texas, come previsto dal suo programma di visto studentesco, Jimmy Amisial ha lasciato il bambino alle cure della madre, continuando però a sostenerli economicamente. Un anno dopo il giovane ha deciso di avviare ildel bambino, che ha chiamato Emilio Angel Jeremiah. Non pensava certo di imbattersi in ostacoli all'apparenza insormontabili, primo fra tutti quello dei costi: "Non è stato affatto facile – racconta–. Ad Haiti non è facile sbrigare le pratiche governative. Quando ho iniziato la procedura sembrava tutto a posto, ma poi, ma io non li avevo" "Quello che so per certo è che", ha detto Esther Chery, il suo avvocato ad Haiti. Secondo le stime di All God's Children International, un'agenzia di adozioni, i costi, senza includere il biglietto aereo, l'alloggio e altre spese associate al viaggio per raggiungere lo Stato. Due anni fa Amisial ha deciso di prendersi una pausa dal college, per concentrarsi sul lavoro comeIl 27 luglio 2022 ha creato una raccolta fondi online in cui chiunque voglia può contribuire ala sua causa per sostenere le spese di adozione di Emilio. Jimmy aveva fissatoma già il venerdì mattina successivo ne aveva raccolti oltre 79mila. Superato il primo traguardo, ha spiegato alla CNN che intende utilizzare il denaro in più pere sostenere gli orfanotrofi locali di Haiti. al momento la cifra raccolta si aggira attorno ai 128mila dollari. Il 26enne sogna anche di avviare una propriaperdel suo Paese. Perché vuole rendere possibile il miracolo che è accaduto a lui e al suo Emilio anche per tanti altri genitori e bambini che cercano solo una famiglia.