Justin, il cane laureato

“Più autonoma grazie a Justin”

Il cane Justin riceve la laurea insieme alla studentessa disabile. Ebbene sì, anche glisi possono laureare. Accade alla, ateneo che si trova nello stato americano del New Jersey, fondato nel 1856 dall'arcidiocesi di Newark durante la presidenza di Franklin Pierce.Il laureato ‘speciale’ si chiamaed è un esemplare di Labrador-Golden Retriever che segue sempre la sua proprietaria, studentessa disabile del New Jersey, anche lei fresca di diploma universitario . Il cane ha sempre accompagnato fedelmente la padrona ogni giorno a lezione, per anni, sedendosi pazientemente. Infatti, Justin non è un cane qualsiasi, ma un quattro zampe dadi sei anni addestrato per aiutare Grace a superare i momenti di difficoltà.La ragazza, che si muove su una carrozzina, si è laureata in scienze dell'educazione (con il massimo dei voti) e ora sta progettando di insegnare ai bambini delle scuole elementari.In un video postato in rete, e diventato virale, si vede Justin camminare fiero e orgoglioso accanto a Grace, proprio mentre sta andando a ricevere l’ambito e meritatoPrima di ricevere e prendere tra i denti il diploma, Justin ha volutoil prezioso papiro, vestito come un vero neo laureato:al pari della sua proprietaria. Per lui una pioggia di applausi. Justin comunque, anche in occasione della laurea non ha lasciato sola la padrona che nel video appare al suo fianco, sorridente e felice. Il portavoce dell’ateneo Seton Hall ha scritto sui social media, sotto la foto: “Il nostro rettore, Joseph E. Nyre, presenta Justin, il cane di Grace Mariani,per aver frequentato tutte le classi di Grace a Seton Hall”. Per Justin, infatti, è stata data una speciale laurea honoris causa come "miglior cane di servizio".Un esempio vivente di come i cani da assistenza esattamente come Justin siano una colonna portante della vita dei bambini, giovani e anziani che affiancano, migliorando sensibilmente le loro vita. I quattro zampe rappresentano un aiuto preziosissimo per queste persone. Grazie all’addestramento specifico che i cani ricevono sin da cuccioli, gli animali sono in grado di fornire un sostegno nell’immediato che sia il lanciare l’allarme in caso di emergenza, recuperare oggetti, aprire porte e cassetti, ma ancheGrace vive a Mahwah, piccolo comune di 27mila abitanti nel New Jersey. E’ nata prematura a 24 settimane e mezzo e ha ricevuto una diagnosi di gravi problemi ai polmoni e altri problemi di salute. “Sono figlia unica. La mia famiglia è sempre stata di grande supporto. Qualunque cosa volessi fare” racconta la giovane che ha sempre avuto la vocazione di diventare insegnante. Così dopo laha continuato il suo percorso scolastico iscrivendosi Seton Hall E per tutto il periodo universitario il fedele Justin e la studentessa sono stati un tutt’uno. “Mi ha accompagnato a ogni lezione per tutti questi anni - conferma la ragazza - Justin è stato premiato per la sua”. Grace spiega anche che l'amico a quattro zampe, dalle questioni pratiche alle situazioni emotive. “Justin principalmente mi dà una mano per raccogliere cose che ho lasciato cadere perché ovviamente non riesco a raggiungerlo sulla mia sedia a rotelle” dice la neolaureata.“Poi c'è l’aspetto di: Justin mi ha davvero aiutato a incontrare nuove persone e anche a fare amicizia. Se stavo passando una brutta giornata o solo una giornata stressante, veniva da me scondinzolando come a dirmi ‘che sta succedendo?’”. Come riferito alla Cnn da, vicepresidente dell’associazione "Canine Companios" che ha donato il quattro zampe a Grace, Justin ha imparatoper supportare la studentessa rendendola più autonoma. “Grace diceva che il suo sogno era andare all’università e diventare insegnante” le parole di Konopelski, ben felice di aver visto il sogno diventare realtà.