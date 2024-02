In bici da Torino a Roma per dire "no" al cancro

L'Arcobaleno della Speranza Odv

Da Torino a Roma in bici per dire “no" al cancro. Protagonista della “” è, medico ematologo presso l'Unità di Ematologia Aou Città della Salute e della Scienza di Torino. L’obiettivo? Dimostrare checon una patologia onco-ematologica e che una vita attiva contribuisce non solo alla prevenzione dei tumori ma anche alla salute di chi ha già ricevuto una diagnosi di malattia , migliorando il benessere fisico e psicologico dei pazienti. Laudati domenicapartirà dal capoluogo Piemontese, la sua città, alla volta della Capitale: un viaggio di, divisi in 5 tappe, per dimostrare la valenza terapeutica dell'attività fisica nelle terapie oncologiche.La “Pedalata Arcobaleno della Speranza” si articolerà in cinque tappe, con partenza dal Centro Oncoematologico Subalpino di Torino e arrivo, giovedì, al Dipartimento di Onco-Ematologia del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Per la pedalata saranno utilizzate due biciclette a, adatte anche a chi inizia a fare attività sportiva durante la malattia. Una delle due biciclette sarà utilizzata da Laudati, mentre sull'altra si alterneranno alcuni suoi amici e anche altri sportivi che vorranno unirsi a questa avventura. “Nel dicembre 2021- racconta Laudati - mi è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e da allora, seguendo le indicazioni degli studi più recenti, ho iniziatoche mi ha notevolmente aiutato nel contrastare gli effetti collaterali della terapia e, spero, la malattia stessa". “Di qui – prosegue Laudati - l'idea della pedalata Torino-Roma, con l'intento diidealmente tutti i centri oncoematologici italiani e di far conoscere l'importanza dell'esercizio fisico anche durante laper contrastare i tumori”.Il viaggio in bicicletta è sostenuto dall’associazione L’arcobaleno della Speranza Odv . “La pedalata ha un duplice obiettivo” dichiara la presidente de 'L'Arcobaleno della Speranza Odv',. Il primo obiettivo è “medici, operatori sanitari e pazienti sull'importanza dell'attività fisica in tutte le sue forme per migliorare la qualità di vita dei pazienti onco-ematologici” dice la presidente. L’altro obiettivo “èper finanziare due borse di studio destinate a esperti di scienze motorie al fine di realizzare il progetto di esercizio fisico adattato a pazienti onco-ematologici sia pediatrici che adulti” dichiara ancora la Marchetti. L'Arcobaleno della Speranza Odv è un’associazione da sempre “impegnata nel favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza sociosanitaria in favore deied altri emopatici e delle loro famiglie” dice la presidente ricordando che sarà possibile seguire la manifestazione sui canali social dell'associazione.Sono circagli italiani che vivono con una diagnosi di tumore , il 4% dell'intera popolazione, secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom). Nel corso del 2022 è stato calcolato che in Italia ci siano state circai di tumore. Le diagnosi di tumore ematologico sonoa causa dell'invecchiamento generale della popolazione ma lesono maggiori e il 40-50% dei malati può addirittura aspirare alla guarigione. Inoltre, i notevoli progressi della medicina hanno fatto sì che molte delle malattie considerate mortali si siano trasformateL'attività motoria, anche per chi si sottopone alla chemioterapia è fondamentale non solo per migliorare la qualità di vita dei pazienti ma anche perdelle terapie oncologiche a lungo termine” spiega, ematologa presso l'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Tor Vergata di Roma e docente di esercizio fisico adattato nei pazienti con tumore. “Un'attività fisica personalizzata sulle caratteristiche del paziente, che nelle prime 8-12 settimane deve essere seguito da un 'allenatore esperto', riescedi efficienza fisica, psicologia e mentale oltre a porre le basi per la prevenzione di altre complicazioni” aggiunge Cox.Se guidati da esperti, quindi, i pazienti oncologici possono dedicarsi in sicurezza a esercizi volti a, la funzionalità fisica e la qualità della vita, mitigando anche la stanchezza legata alla patologia. Svolgere attività fisica, infatti,ed è anche utile per migliorare la qualità del sonno, aumentare il senso di benessere e l'autostima, oltre che per mantenere una certa mobilità e indipendenza. Ovviamente occorre tener presente le, del tipo di tumore e del trattamento in corso, rivolgendosi sempre al proprio oncologo per capire bene come e quanto muoversi. Numerosi studi hanno dimostrato che le persone che hanno avuto un tumore e si sono mantenute fisicamente attive manifestano una maggiore aderenza alle terapie, presentanoe un aumento della sopravvivenza rispetto alle persone inattive.