Infertilità, in arrivo la “Cicogna distratta”

La cicogna è arrivata a Poggibonsi (Siena) e chissà che non porti qualche bella sorpresa, soprattutto in quei casi in cui, ormai troppo spesso, non si riesce ad avere figli. Magari, anche dopo lunghi e difficili percorsi di diagnosi e cure. Nei giorni scorsi, presso gli spazi del Centro Co.Me.Te Valdelsa di Poggibonsi è stato presentato alla comunità ed alle istituzioni il servizio “Cicogna distratta”.

Un bel progetto che si propone di offrire accompagnamento e sostegno psicologico ad individui ed a coppie che si trovano a confrontarsi con un problema di infertilità e di sterilità. Nell’occasione, oltre allo staff del Centro Co.Me.Te Valdelsa, erano presenti la dottoressa Margherita Riccio, psicologa e psicoterapeuta, ideatrice del servizio, di cui ne è la responsabile a Firenze, la dottoressa Chiara Voltolini, ginecologa, ed il dottor Alessandro Bichi, psicologo, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est. Oltre al dottor Gianni Baldini, avvocato specializzato in materia Procreazione Medicalmente Assistita.

Presentato il progetto "Cicogna distratta" al Centro Co.Me.Te Valdelsa di Poggibonsi

Grazie alla multidisciplinarietà dei relatori presenti, è stata avviata una riflessione sul complesso tema dell’infertilità, tenendo insieme non solo il livello psicologico, ma anche medico, legale ed etico. Era presente anche l’amministrazione comunale di Poggibonsi nella figura di Enrica Borgianni, assessora alle politiche sociali, che, a nome di tutta la Giunta Comunale, ha promosso con grande entusiasmo questo servizio nascente. Se interessati all’utilizzo del servizio “Cicogna distratta”, è possibile contattare il numero mobile 346 6064454 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected].

Il Centro Co.Me.Te Valdelsa fa parte della più ampia Associazione Nazionale Co.Me.Te, composta da psicologi, psicoterapeuti, mediatori familiari, che opera da molti anni con i servizi sociali pubblici e privati, con i tribunali, con l’Ordine degli avvocati e con soggetti privati per dare sostegno alle famiglie in difficoltà, con particolare riferimento al tema della genitorialità e del benessere dei figli. Il Centro è quindi inserito in una rete diffusa in tutt’Italia all’interno dell’Associazione nazionale Co.Me.Te, con la supervisione dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze. È convenzionato con la ASL 7 di Poggibonsi per la valutazione delle competenze genitoriali e la mediazione familiare.