Jennifer Aniston e il grande dolore per l'infertilità: "Le ho provate tutte per restare incinta"

L’attrice(53 anni), famosa per il ruolo di Rachel in “ Friends ”, per molti anni ha cercato di avere un bambino , ma ogni tentativo è stato vano. Lo ha raccontato, per la prima volta, in una lunga intervista alla rivista “” senza nascondere ilreso ancora più grave dal gossip che speculava sulla sua vita privata. “” sono le parole dell’attrice californiana.In passato, per molti anni, il gossip è andato a caccia del suo “”, ovvero di una traccia fisica, anche minima, della presenza di una gravidanza nel corpo di Aniston. Ogni accenno didiventava un titolo sensazionalistico che partiva dai magazine americani e veniva replicato all’infinito nel mondo. A un certo punto, addirittura, una rivista pubblicò ladelle due gemelle di cui sarebbe stata in attesa. L’attrice replicò con un duro editoriale, pubblicato nel 2016 sull’Huffington Post, sottolineando quanto fosse frustrante questa ossessione collettiva nei confronti del suo corpo , della sua vita, del suo utero, e allargò la discussione al danno che lapoteva causare alle donne.Adesso la Aniston ripercorre quegli anni difficili spiegando cosa le è successo veramente. “. È stata una strada impegnativa per me, la strada per fare i bambini ” dice ad “Allure” mentre parla di temi legati alla bellezza, all’invecchiamento, alla percezione del proprio corpo superati gli ‘anta’. L’attrice spiega di aver tentato ogni strada: “ fecondazione in vitro , una tecnica di procreazione medicalmente assistita, ndr), ho bevuto tisane cinesi, le ho provate tutte”. Alla sofferenza per la gravidanza che non arrivava, l’attrice ha dovuto sommare le speculazioni sulla sua vita privata. “Tra l’altro, c’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista,, si diceva che mio marito mi avesse lasciato per questo.” racconta ancora l’attrice che all’epoca dei fatti era sposata con Brad Pitt . E sottolinea: “Il motivo per cui mio marito mi ha lasciato, il motivo per cui ci siamo lasciati e abbiamo posto fine al nostro matrimonio, era”.Sul motivo per cui non abbia intrapreso altre strade per restare incinta, la Aniston ammette: “Se solo, quando ero ancora in tempo, qualcuno mi avesse detto ‘ congela gli ovuli . Fatti un favore’., ed eccomi qui, mi ritrovo oggi che”. Ma l’amarezza dell’attrice si fonde oggi con una grande consapevolezza: “. Ora mi sento sollevata perché non c’è più l’incertezza. Non ci devo più pensare, è finita”. Aniston oggi dichiara di sentirsi molto bene, a differenza del passato. “Direi che i miei ultimi 30, 40 anni, ho attraversatoma se non ci fossero stati non sarei quella che sono adesso. Ecco perché ho una tale gratitudine per tutte quelle cose di m...a”.