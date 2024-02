Ingegnera, non più ingegnere. La svolta di genere dell'Ordine di Bologna

Ingegnera, non ingegnere

Sofia Fantini e RebelArchitette, l'unione che fa la forza

Avvocate o avvocati? Il dubbio a Pechino Express

La parità di genere passa anche dalle piccole cose. E la nomina con la quale vengono insignite le ingegnere al momento del loro percorso di studi, dopotutto, tanto. Ce lo ricorda l'Ordine degli ingegneri (e delle ingegnere) di Bologna che, dopo delibera del Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri), riconoscerà un timbro che riporta la dicitura Ingegnera. D'ora in avanti, tutte le iscritte avranno la possibilità di richiedere il loro sigillo con la professione. Il via libera, oltretutto, non è limitato ai soli membri dell'ordine del capoluogo dell'Emilia-Romagna. Avendo ottenuto il parere favorevole dell'organo centrale, tutte le donne che hanno superato l'esame di Stato ed esercitano la professione potranno richiedere la nuova dicitura.La declinazione al femminile dei nomi delle professioni è uno dei temi più in voga degli ultimi anni. Esperti della Crusca e filologi sono chiamati ad affrontare frequentemente questa ed altre discussioni, che non hanno sempre dato esito positivo (è il caso della schwa o degli asterischi, respinti dall'Accademia della Crusca stessa). La battaglia, portata avanti specialmente in area giuridica e Stem, punta non solo a rivendicare un'auspicatacon i colleghi uomini, ma anche ad evidenziare come le donne siano ben inserite in settori tradizionalmente a maggioranza maschile. Anche l'Enciclopedia Treccani, così come la Crusca stessa, ha recentemente approvato ladei titoli professionali.A guidare questa rivendicazione è stata, ingegnera classe 1993, che da 3 anni stava richiedendo invano che la sua professione venisse declinata al femminile. Nel 2021, Fantini ha deciso di rivolgersi a RebelArchitette , associazione che da anni si occupa di sensibilizzare coloro che lavorano nel campo dell'architettura ad una, così come alla promozione del ruolo della donna nell'ambito delle costruzioni. All'ennesimo sollecito, stavolta, è arrivata la conferma di approvazione della richiesta da parte dell'Ordine. In un'intervista a Repubblica, la presidente dell'associazione,, ha dichiarato: "RebelArchitette è un gruppo di professioniste che dal 2017 si occupa di iniziative di visibilità e sensibilizzazione sul tema della parità di genere negli impieghi. La stessa associazione che ha promosso, e ottenuto, l'introduzione del timbro 'architetta' presso tutti gli Ordini d'Italia; una riforma partita da Bergamo che ha contagiato il 72% delle iscritte e 42 ordini".E ancora: "L'augurio è quello che altri ordini si adeguino all'iniziativa, non solo quelli appartenenti al mondo dell'ingegneria e dell'architettura ma tutti quelli che ancora oggi non prevedono la declinazione al femminile, così da facilitare le nuove generazioni di professioniste. Spero che il caso di Sofia Fantini possa essere un'opportunità per tutte le iscritte che condividono lo stesso bisogno su tutto il territorio nazionale".Lo stesso tema affrontato da Fantini e Perani, a testimonianza dell'attualità della tematica, è stato oggetto di, reality show benefico in onda su Sky. Durante la prima puntata, al momento della presentazione delle coppie, il duo delle Attiviste , composto da Giorgia Soleri e Federica Rippi, aveva fortementeformata da Alessandra Demichelis e Lara Picardi, avvocate di Torino. Le due legali, infatti, avevano deciso di chiamarsi Gli Avvocati anziché Le Avvocate . Interrogate sulla loro scelta, avevano risposto: "È assurdo che nel 2023 ci sia questa lotta femminista . Con tutti i problemi che ci sono dobbiamo davvero soffermarci su queste battaglie?".Una risposta che non era piaciuta alle Attiviste, le quali sostengono un ruolo ben diverso del linguaggio nelle principali rivendicazioni sociali: "No, non siamo d’accordo e lo sanno anche loro.ed è importante dare un nome alle cose. Non ci sono questioni utili e futili. 'Avvocate' esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere, dopo di che accetto la determinazione delle avvocate".