Inside Out 2, arriva Ansia e distrugge tutto. Perché i governi dovrebbero prendere spunto dal cartoon Pixar-Disney

Ne avrete già letto: Inside Out sta per tornare e pare avere tutta l’intenzione di far molto parlare di sé. Il sequel del cartoon Pixar - Disney sbarcherà nelle sale americane il prossimo 14 giugno 2024 - per poi fare tappa in Italia - ma in tutto il globo è già “Ansia-mania”. Un successo aspettatissimo: già nel 2015, la pellicola firmata da Pete Docter, vincitore dell’Oscar per il miglior film di animazione, fece innamorare grandi e piccini.

Tutti pazzi per "Ansia"

A dirigere il sequel è stato Kelsey Mann che, senza colpo ferire e con un trailer di poco più di un minuto e mezzo, ha già incassato il plauso degli spettatori. Sulla scena arriva lei, Ansia, con il suo carico di ingenua distruzione. Un’occupazione più che un ingresso in scena - e nella testa della piccola Riley, undicenne trasferitasi dal Minnesota a San Francisco per seguire il lavoro del padre - che ben narra il ruolo di un’emozione che, oggi più che mai, ha bisogno di essere conosciuta, riconosciuta e gestita.

Non a caso, i social stanno letteralmente impazzendo per la new entry e i meme non sono mancati. Una vera e propria immedesimazione. Un “finalmente” urlato a mezzo social che lascia capire quanto ci sia bisogno di parlare di temi inspiegabilmente considerati scomodi dai più. L’impressione è che Pixar - Disney abbia fatto nuovamente centro.

L'emergenza silenziosa: il 20% degli italiani ha un disturbo psichico

Sul fronte ansia, i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi: siamo in piena emergenza (silenziosa). Stando ai dati diffusi dallo studio Headway – Mental Health Index 2.0 realizzato da The European House – Ambrosetti, il 20% degli italiani soffre di almeno un disturbo psichico, in particolare ansia e depressione. Un dato che supera la media europea e mette ko ogni tentativo di narrarci come il Paese del “ben vivere”.

I fattori che concorrono a questo scenario sono molti e variegati. Difficoltà economiche, conflitti mondiali, questioni sanitarie, problematiche abitative, incertezze sul futuro sono solo punte di un iceberg che racchiude nella sua pancia disagi e questioni da troppo tempo non solo irrisolte ma neanche lontanamente affrontate. A destare ancor più preoccupazione è il fatto che almeno la metà dei disturbi mentali pare esordire prima dei 15 anni e che l’80% di essi si manifesti prima dei 18 anni.

Molto comune tra gli adolescenti

Tra i problemi di salute mentale più comunemente riscontrati tra gli adolescenti si segnalano ansia (28%), depressione (23%), solitudine (5%), stress (5%) e paura (5%). Come se non bastasse, ansia e depressione influenzano negativamente il rendimento scolastico, fino addirittura - in alcuni casi - a portare all’abbandono degli studi. Come Inside Out 2 insegna, il problema non è solo italiano. Sono molti, infatti, i Paesi che stanno cercando di costruire argini sociali a una deriva che rischia di travolgere presenti e futuri in più angoli del globo.

La risposta dell'Europa