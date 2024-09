Johnny Depp fa una sorpresa ai bambini malati: Capitan Jack Sparrow in ospedale

Capitan Jack Sparrow sbarca in reparto portando con sé un tesoro di sorrisi e messaggi di speranza. Johnny Depp ha fatto una visita speciale a sorpresa, vestito come il suo personaggio in Pirati dei Caraibi, ai bambini dell'Ospedale Universitario Donostia di San Sebastián, in Spagna, giovedì 26 settembre. Le immagini dell’incontro coi piccoli pazienti sono state pubblicate sui social dall’ospedale stesso.

Johnny Depp incontra i piccoli pazienti dell'ospedale universitario Donostia, in Spagna, nei panni di Jack Sparrow

L'attore 61enne si trova in Spagna per partecipare al Festival del Cinema di San Sebastián e durante una pausa dall'evento, ha indossato il suo vecchio costume per portare un po’ di gioia ai bimbi ricoverati. Al Donostia Depp ha parlato e giocato con i pazienti del reparto di Pediatria e Oncologia. Ha riso con loro e con le famiglie, senza mai uscire dal personaggio un po’ burbero ma dal cuore d’oro, “il più amato dai bambini e dalle bambine”.

L’incontro coi bambini malati

L’attore americano si è avvicinato ai più piccoli e ha scattato delle fotografie con tutti loro. “Hanno condiviso risate e aneddoti – spiegano dal personale sanitario – e questo li ha aiutati a dimenticare per qualche minuto le difficoltà che stanno attraversando in questo momento”. La star di Hollywood era accompagnata da un interprete, che ha tradotto tutte le battute che ha rivolto i ragazzi e le ragazze. “Da parte di tutto il personale dell'Ospedale Universitario di Donostia, vorremmo esprimere la nostra infinita gratitudine a Johnny Depp per il suo tempo, il suo sostegno e la sua energia, così come al Festival di San Sebastian per aver reso possibile questa visita”, si legge nel post dell'ospedale.

Johnny Depp incontra i piccoli pazienti dell'ospedale universitario Donostia, in Spagna, nei panni di Jack Sparrow

Il 61enne in passato ha già visitato i reparti pediatrici degli ospedali nei panni di Jack Sparrow in tutto il mondo, da Vancouver, Parigi, Londra e Brisbane, in Australia, a diverse città degli Stati Uniti, secondo El Diario Vasco.

Il nuovo film su Amedeo Modigliani

La sorpresa al Donostia di Johnny Depp segue il debutto di “Modi: Three Days on the Wing of Madness”, il nuovo film da lui diretto, al 72° Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián. Durante la conferenza stampa l’attore ha spiegato il suo personale rapporto con il soggetto del film, l'artista Amedeo Modigliani. “Ognuno ha la sua storia. Certo, possiamo dire che ho vissuto una serie di cose qua e là. Ma, sapete, sto bene”, ha detto scherzando in un video condiviso su Instagram da The Hollywood Reporter. Il riferimento è ovviamente alle ultime vicende giudiziarie contro l’ex moglie Amber Heard nate dalle reciproche accuse di violenze, abusi e diffamazioni.

“Penso che tutti noi abbiamo affrontato una serie di cose, alla fine. Forse la vostra non si è trasformata in una telenovela, anzi, non è stata trasmessa in televisione”, ha aggiunto, riferendosi appunto al processo nel 2022 in Virginia, il cui procedimento è stato trasmesso in diretta streaming a milioni di persone ogni giorno.

Dopo il Festival di San Sebastian, venerdì 4 ottobre inaugurerà a New York una mostra immersiva ed esperienziale intitolata A Bunch of Stuff.