La cantante Jo Squillo testimonial dei nuovi corsi di difesa personale targati City Angels

L’attivista e cantante Jo Squillo inaugura i nuovi corsi ditargati, l’associazione di volontariato nata nel 1994 a Milano per iniziativa diche è anche colui che tiene le lezioni di “”, l’autodifesa istintiva e psicofisica.“Il Wilding è una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare” spiega Furlan. “Il Wilding è la difesa personale che risveglia il proprio. E si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione” prosegue ildella disciplina che rientra in pieno tra le attività di formazione dei City Angels, gli angeli che si possono riconoscere dal, simbolo delle forze Onu, portatrici di pace, e dalla, colore dell’emergenza.Il nuovo corso di difesa personale – è gratuito e aperto a tutti – si svolgerà nei giardini di, in tutti i Municipi, a partire dal 17 settembre. All'appuntamento (ore 15) ai Giardini Montanelli di Milano ci sarà anche la cantautrice, presentatrice televisiva e attivista per i diritti delle donne Jo Squillo. “Ringrazio i City Angels per questa iniziativa che pensa alla serenità e al benessere dei milanesi, puntando a coinvolgere soprattutto donne e giovani – dichiara l'assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano-. Quella proposta in queste lezioni non è tanto una reazione fisica, quanto più una risposta mentale e psicologica a situazioni critiche e di pericolo, in cui tutti noi possiamo trovarci nostro malgrado; un metodo che permette di acquisire maggiore autostima e risolutezza”.Il corso di difesa personale è interattivo, dura circa 90 minuti e “sarà divertente: ci si improvviserà borseggiatori, scippatori e bulli, per calarsi nella mente del delinquente e per osservare le reazioni delle vittime” spiega ancora Furlan che chiede ai partecipanti di indossare glidi tutti i giorni, per rendere il corso il più possibile legato alla. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco, la gonna stretta e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento” spiega Furlan. “Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini. Perché il Wilding è piùche fisico. Pertanto, è l’ideale per chi, pur non essendo particolarmente forte o agile, vuole comunque imparare un metodo efficace per difendersi” dice ancora il fondatore di City Angels ricordando che il Wilding aiuta inoltre ad acquisire. Per partecipare basta scrivere a [email protected] . Ciascuna lezione è a numero chiuso (massimo 30 persone).La storia deicomincia nel 1994, a Milano, quando Mario Furlan docente universitario di Motivazione e crescita personale e fondatore del Wilding, l’autodifesa istintiva, fonda l’associazione. Nella zona più problematica della città, ovvero lacon lo scopo di assistere gli emarginati e tutelare i cittadini vittime della delinquenza.Il primo luogo di ritrovo per le riunioni è nella, a Brera; il primo luogo di impegno sociale è il centro d’accoglienza per senzatetto del sacerdote camilliano Fratel, in via Sammartini, accanto alla Stazione. Dopo la diffidenza iniziale – e a volte l’aperta ostilità – da parte delle autorità arriva il riconoscimento delle istituzioni. Si concretizza con l’iscrizione all’albo delle Odv e, nel, con l’attribuzione della massima onorificenza milanese: l’, che viene attribuito all’associazione per la seconda volta nel 2008. Negli anni sono nate nuove sedi degli Angels: nell’ordine a Roma, Torino, Varese, Parma, Brescia. Ad oggi sono 18 in Italia e una in Svizzera, a Lugano. Tutte unite dallo stesso spirito umanitario. In alcune città l’attività principale è l’assistenza ai senzatetto ; in altre è invece la prevenzione e il contrasto della criminalità da strada. “Perché il nostro è un, che si adatta alle necessità della singola città” tiene a precisare Furlan.