La prima presidente donna in una scuola dell'Ivy League dopo oltre 250 anni di storia

Il, una delle più antiche e prestigiose università degli Stati Uniti , è pronto ad accogliere la suain assoluto:, attuale presidente del Barnard College. Secondo un comunicato stampa pubblicato la scorsa settimana dal Dartmouth, Beilock sarà il 19esimo presidente della scuola Ivy League , prima donna in carica nei suoi oltre 250 anni di storia. Assumerà l'incarico il 1° luglio 2023 e succederà a Philip J. Hanlon, che a gennaio ha annunciato che si sarebbe dimesso l'anno prossimo. "È naturalmenteentrare a far parte di una delle istituzioni di istruzione superiore più prestigiose della nazione", ha dichiarato Sian Leah Beilock in una lettera del 21 luglio. "Per me è chiaro che l'affiatatadi apprendimento di Dartmouth – aggiunge –, insieme allae degli, siano un veicolo enormemente potente per generare idee straordinarie con un impatto reale".Beilock è stata nominata nel 2017, un istituto femminile affiliato alla Columbia University di New York. In precedenza, ha ricoperto per 12 anni ruoli amministrativi presso l'. Al di fuori del suo lavoro di amministratrice, Beilock è unaspecializzata nella psicologia del "soffocamento sotto pressione" e delle prestazioni in situazioni di forte stress. Nel comunicato della scuola, la presidente del consiglio di amministrazione di Dartmouth, Elizabeth Cahill Lempres, ha definito Beilock "una leader con ladi costruire la nostra impresa di ricerca, promuovere la nostra tradizione di eccellenza nell'istruzione universitaria ed espandere il nostro impatto globale". "L'elezione di Sian in questo 50° anno di co-educazione al Dartmouth è stata entusiasta e unanime", ha concluso Lempres. La Dartmouth, fondata nel 1769, ha iniziato ad. Secondo il sito web, nel 2021 l'università del New Hampshire contava 4.556 studenti universitari.Sian Leah Beilock è nata il 10 gennaio 1976 a Berkeley,. Laureata presso l'Università della California, a San Diego, in Scienze cognitive con una, hiù tardi nella sua carriera Beilock si è concentrata (nei suoi studi) sul motivo per cui: ha scoperto che le preoccupazioni legate a questo tipo di eventi privano gli individui della memoria di lavoro o della potenza cognitiva che normalmente avrebbero per concentrarsi. Il suo lavoro ha dimostrato che le situazioni di stress durante i test possono ridurre le differenze significative tra gli studenti che, in situazioni meno stressanti, potrebbero invece mostrare maggiori diversità di rendimento. Dal 2003 al 2005, Beilock è stata professore assistente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Miami. Dal 2005 al 2017 ha fatto parte dell'Università di Chicago