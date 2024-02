La storia del piccolo Jude: a 11 anni è un fenomeno al pianoforte. "Ha il talento di Mozart"

Eleven-year-old Jude Kofie, of Aurora, Colorado, demonstrated a remarkable talent no one anticipated when he discovered an old keyboard and, without any lessons, began playing - a talent piano tuner Bill Magnusson termed "Mozart level." https://t.co/njxydT6djB pic.twitter.com/0BV18zLchE — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) January 8, 2023

Ha solo 11 anni ma alè un verotanto che lo hanno già paragonato al “”. E’ la storia di, un bambino autistico che vive nella cittadina di Aurora, in Colorado, a cui è stato recentemente regalato un pianoforte a coda da. Il ragazzo possiede un talento innato davvero straordinario: è capace di suonare il pianoforte perfettamenteda nessuno. Gli basta ascoltare la melodia due o massimo tre volte per poi riprodurla con lo strumento.“È più che speciale.. Arriva da qualche parte al di là”, sono le parole dell’accordatore di pianoforteche usando un’eredità ricevuta da suo padre, ha regalato il pianoforte a Kofie dopo averlo visto all’opera in vari notiziari locali. Il momento in cui il pianoforte è stato portato a casa del piccolo prodigio è stato immortalato anche dalle telecamere del programma della Cbs News “”: Kofie era felicissimo e ha esultato per l’eccitazione. Lo show televisivo ha poi riassunto la storia di Kofie con un tweet, diventato virale con oltre 22.000 ‘mi piace’ e più di quattro milioni di visualizzazioni. “L'undicenne Jude Kofie, di Aurora, Colorado, ha dimostratoche nessuno si aspettava quando ha scoperto una vecchia tastiera e, senza alcuna lezione, ha iniziato a suonare ” si legge nel post. Tantissimi i commenti positivi. C’è chi ha definito il bimbo e la sua famiglia “”, c’è chi si è soffermato sulla generosità dell’accordatore, come Gilbert Villegas, politico americano che presta servizio come membro del consiglio comunale di Chicago, che scrive “”. Il conduttore di Denver 7 News, affiliato della Abc, Danny New ha condiviso una sua foto con Jude Kofie e suo padre, twittando: “Orgoglioso di essere la ‘notizia locale’ che ha riunito questi due. Jude, Bill e Isaiah sono tutte persone straordinarie”.Magnusson è stato spinto ad aiutare Kofie dopo aver visto il bambino suonare il piano in un notiziario locale. Inizialmente era preoccupato che Kofie - che non ha ricevuto alcuna formazione quando ha iniziato a suonare - non fosse in grado di permettersi il supporto di cui aveva bisogno per. Ma appena l’ha sentito all’opera si è dovuto ricredere tanto chedi pianoforte e ha promesso diuna volta al mese per il resto della sua vita. “Siamo una famiglia, ora” sono le parole dell’accordatore. Il padre del piccolo, Isaiah, ha ringraziato pubblicamente Magnusson: “in questo modo, assicurandosi che il suo futuro sia al sicuro”.La famiglia del piccolo Kofie vive in Colorado da alcuni anni, dopo essersi trasferiti dalnella città di Aurora. Qui il padre, la madre e i suoi tre fratelli hanno accompagnato in questo percorso il piccolo prodigio, con il padre Isaiah primo ad accorgersi delle abilità straordinarie del figlio alla tastiera. “Ero qui a guardare il telegiornale quando l'ho sentito suonare qualcosa. Così ho preso il mio telefono e ho detto: Jude, suonalo di nuovo”. Il bambino, che si trovava nel seminterrato di casa, ha cominciato ad allenarsi su una. Nessuno in famiglia, fino a quel momento, sapeva delleche non ha avuto una vita facile: è nato con bassi livelli di ossigeno e un soffio al cuore, tanto che ha subito un intervento chirurgico ed è statoper i primi otto anni di vita, quando poi gli è stato anche diagnosticato l'autismo