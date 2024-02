Le reazioni delle bimbe afroamericane alla nuova Sirenetta Disney: "È nera come me"

"La Sirenetta" è nera nel nuovo live action

Le reazioni: tra polemiche

...e grande gioia

My generation had Brandy as Cinderella. This generation has Halle as The Little Mermaid. Black girls just do it better. #TheLittleMermaid pic.twitter.com/eWEGcGsP5H — Third Party (@politics4dinner) September 10, 2022

"Voglio che la bambina che c'è in me e, che stanno guardando (questo film) sappiano che sonoe che dovrebbero esserein tutto e per tutto", ha dichiarato, attrice e cantante che interpreterànel prossimo live action. E a guardare le reazioni che si sono scatenate sui social alla vista della prima Sirenetta nera è facile intuire che il desiderio della 22enne, probabilmente, si è già realizzato. Ancor prima dell'stesso, prevista al cinema per ilIntanto però il teaser trailer di due minuti è stato presentato in anteprima la settimana scorsa nell'ambito della fiera annuale D23 Expo, l’Anaheim Convention Center in California, e mostra la Bailey mentre nuota nelle profondità dei mari e canta una parte della famosa canzone del film, "Part of Your World". La nuova versione del famoso adattamento Disney dellasi inserisce in un filone ormai consolidato (anche se non particolarmente amato, c'è da dire) della major, che ha già presentato negli scorsi anni i live action de "Il Libro della Giungla", "La Bella e La Bestia", "Dumbo", il "Re Leone" e "Aladdin". Ma in questo caso il film che vede protagonista la figlia di Nettuno ha destato non poco scalpore. Nella pellicola firmata da Rob Marshall, infatti,sarà interpreta dall'attrice e cantante, Halle Barry. In una recente intervista a Variety, l'artista ha parlato del, affermando di aver amato il film d'animazione originale da bambina e di aver finto di essere Ariel ogni volta che andava a nuotare. La giovanissima star ha anche commentato, che ha suscitato un'ampia reazione sui social media quando è stato annunciato per la prima volta. "Voglio che la bambina che c'è in me e le bambine come me che stanno guardando sappiano che sono speciali e che dovrebbero essere principesse in tutto e per tutto", ha dichiarato l'attrice. "Non c'è motivo per cui non debbano esserlo. Questa rassicurazione era qualcosa di cui c'era bisogno".Su Twitter in particolare, subito dopo l'annuncio del nuovo adattamento del personaggio, i fan della Sirenetta si sono divisi, tra chi non apprezza la scelta della Disney e chi invece ne è rimasto incantato. Leintorno alla scelta della protagonista erano già cominciate, ma dopo l'uscita del teaser trailer sono diventate più rumorose. A far discutere è - ovviamente - il fatto che la protagonista sia interpretata da un’attrice dalla pelle scura. "Libri e cartoni animati sono amati sia per la loro storia sia perché ci affezioniamo a quel particolare. Cambiare trama e/o fisicità canonica non porta il dovuto rispetto sia al personaggio sia ai fans sia a chi gli somiglia nella realtà", scrive qualcuno su Twitter. "L’attrice è bellissima ma onestamente preferirei che facessero deipiuttosto che riciclare una storia di 200 anni fa solo per erigersi paladini delle lotte sociali senza un minimo di contenuti", cinguetta un'altra utente. Insomma ai puristi - o ai razzisti? - non va proprio più quella che considerano una versione "dissacrante" della nota fiaba.Per fortuna i social sono un mondo vasto e aperto alle opinioni più variegate e da Twitter si sono alzate le voci dei fan della Bailey, con vari hashtag collegati a queste reaction positive (in particolare #representation #blackmermaid ) diventati immediatamente virali a corredo di post, foto e video che esaltano la prossima uscita del film e il messaggio importante di cui la produzione si fa promotrice."La mia generazione ha avuto Brandy come Cenerentola, questa generazione avrà Halle come Sirenetta. Le" scrive ad esempio un utente su Twitter, mentre Tanille Clarke sottolinea: "La comunità nera ha bisogno di partecipare a questo film esattamente come ha fatto per Black Panther. Halle Bailey sta per ottenere questo"; e ancora: "Ma le polemiche sul fatto che la nuova #Ariel de La Sirenetta sia nera, è la triste conferma cheanche nelle favole!", scrive L.P. Anche la scrittrice italo ghaneseha commentato tutta la vicenda sul suo profilo Instagram: “I sommelier dell’accuratezza dei live action Disney e i Fasci in difesa della memoria dell’infanzia degli anni novanta non riescono proprio a mandare giù l’idea che la loro tanto amata sirenetta bianca, nel 2022 sarà interpretata da un’attrice nera”. Ma la rappresentazione più chiara di quanto questo film sia importante per la comunità nera, quanto rappresenti una grande e significativa rivoluzione anche nel mondo del cinema per i più piccoli, sono i video in cui si vedono tantissime bambine americane (e non) di colore, che per la prima volta hanno potuto sentirsi veramente, non solo cartone animato. Un po' come era successo, ai tempi, con Mirabel , protagonista di "Encanto" e primo personaggio con gli occhiali, ma gli esempi di apertura e inclusione sono molti. Da " Ms Marvel " a " Lightyear ", da " La Famiglia Proud " a quella che sarà la prossima Belle ne " La Bella e la Bestia ", anch'ella dalla pelle scura e dai tratti afro-filippini. Su TikTok le risate, le espressioni di gioia, di stupore, di bambine e adolescenti nere che guardano il trailer per la prima volta e scoprono il volto di Halle Bailey sono la risposta più chiara e semplice alle polemiche: "" si sente dire spesso in queste clip, ma c’è anche qualcuna che si emoziona di più "". "È nera, come me".