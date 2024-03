Lizzo si sfoga sui social: “Presa di mira per il mio aspetto, basta. Io smetto”

“I Quit” (io smetto). Si arrende Lizzo e lo fa pubblicamente scrivendolo sulla pagina Instagram. La cantante e rapper statunitense simbolo della body positivity, lascia intendere che voglia ritirarsi dal mondo della musica o quanto meno prendersi una pausa.

"Mi sono stancata di sopportare di essere trascinata da tutti nella mia vita e su internet. Tutto quello che voglio è fare musica, rendere felici le persone e aiutare il mondo a essere un posto migliore di come l'ho trovato io”, sottolinea l'artista, 35 anni. “Ma comincio a sentire che il mondo non mi vuole. Sono costantemente alle prese con le menzogne che vengono dette su di me per ottenere prestigio e visualizzazioni… sono sempre il bersaglio di prese in giro a causa del mio aspetto. Vengo presa di mira da persone che non mi conoscono e mi mancano di rispetto. Non ho firmato per questa m**da”, si sfoga.

Tanti i commenti di sostegno raccolti dal post, da parte dei follower e di altri artisti come Paris Hilton che scrive "Ti amiamo Queen”. Già a maggio dello scorso anno Lizzo aveva bloccato il suo account X (Twitter) e aveva minacciato di lasciare la musica dopo la valanga di offese sul suo aspetto fisico. Ad agosto scorso, poi, le accuse di molestie e fat-shaming che le sono state mosse da alcune componenti del corpo di ballo e che lei ha allontanato con forza, definendole “false”, ma che rimangono ancora da chiarire.