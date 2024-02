L'Olocausto, la guerra, l'anoressia: le sfide adulte dei nuovi cartoni animati

I temi 'impegnati' al Cartoons on the Bay

Il, un dolore straziante e incomprensibile, finché non si scopre che la compagna scomparsa in fondo vive ancora nelle radici e nei colori delle sue piante. Con "" (Radici). Un cortometraggio poetico e toccante che è stato selezionato anche per il Festival di Annecy in programma dal 13 giugno nella cittadina francese dell'Alta Savoia. L'assegnazione del Premio Laganà (da parte di Asifa, l'associazione degli autori, e Cartoon Italia, l'associazione dei produttori) è uno dei momenti più attesi di, il festival promosso da Rai, organizzato da Rai Com e dedicato all' animazione , alla transmedialità e alle forme d'arte interattiva, in programmaNella rassegna non mancano altri temi "adulti" come quello della guerra e delle migrazioni grazie allo splendido (e pluripremiato) "" di Maurizio Forestieri (premio alla carriera 2022). Nel cortometraggio il giovanissimo Fadiportando con sé una custodia di violino dalla quale non si separa mai. In compagnia di un gruppo di altri viaggiatori, Fadi attraversa deserti e mari in un percorso pieno di ostacoli. Lungo la strada conosce la misteriosa Naila e un gruppo di altri ragazzi. Alla fine del percorso, arrivati dopo un naufragio alla tanto agognata, i viaggiatori si trovano di fronte ad un muro invalicabile, che ricorda i muri (non solo fisici) che i migranti di ogni epoca si trovano ad affrontare. Ma anche i muri non sono invincibili e seppur dal sapore amaro la terra di Spes (speranza in latino) apre un nuovo orizzonte al futuro dei nuovi arrivati. Un corto prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Ragazzi. Tra i cortometraggi in concorso, lo spagnolo "" tocca con delicatezza il tema dell'e delladella protagonista (magrissima, ma si vede grassa), quello sulla(il divertente e ottimista ""), mentre "" e "" (sotto il profilo di un passato che ritorna) trattano il delicatissimo argomento dell' Olocausto