M di maschio, F di femmina, X per le identità trans* e non binarie: dove è possibile?

special diplomatic envoy degli Usa per i diritti LGBTQI+

. "Questo cambiamento riconosce la vera identità del titolare del passaporto", aveva aggiunto l’inviata per i diritti Lgbtq+.

Tutti gli Stati che riconoscono la possibilità della X nei documenti

alcuni Paesi dell’Indo-Pacifico, dove la presenza di un genere "altro" è riconosciuta nella cultura millenaria dei territori dell’India, del Pakistan e della Thailandia.

Tra i primi ad introdurre il riconoscimento sui passaporti

c'è stata l’Australia nel 2011, dopo che i dibattiti in Parlamento e i provvedimenti sul riconoscimento legale di persone intersessuali e transgender sono andati avanti per almeno una decina di anni. Dopo due anni

la Germania è stato il primo Paese europeo a introdurlo, seguito poi da Danimarca, Irlanda e Islanda, mentre il Canada l'ha introdotta dal 2017.

La scarsità di dati ufficiali

dell’Università della California

, un g

ruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi,

orientamento sessuale e all'identità di genere, stima ad esempio che circa 1,2 milioni di americani si dichiarino non-binary e circa 16mila cittadini americani ogni anno potrebbero richiedere di adeguare i propri documenti in tal senso. Un primo censimento di persone non binarie e transgender, esempio più unico che raro, è quello del che si occupa di questioni relative all'e all', stima ad esempio che circasi dichiarinoe circaamericani ogni anno potrebbero richiedere diin tal senso. Un primo censimento di persone non binarie e transgender, esempio più unico che raro, è quello del Canada , dove per la prima volta è stato conteggiato che circa una persona su 300 si identifica come trans o non binary, soprattutto tra i più giovani.

Aprite il vostro: accanto alla sezione che indica ildella persona trovate, di solito, lae la. Ma in alcuni Paesi, ad esempio gli Stati Uniti, i cittadini possono scegliere invece l'opzione X , che ufficialmente identifica l'"". Una decisione arrivata lo scorso marzo, applaudita come "fondamentale" da Jessica Stern,Ma sapevate che gli Stati Uniti sono solo l’ultimo diche riconoscono questa possibilità? A darne testimonianza è. I precursori nel dare questa possibilità sonoE ancora, gli altri Paesi a riconosceresono: Argentina (di cui avevamo dato conto anche su Luce!),. In alcuni di questi, come gli Stati Uniti, è sufficiente un'auto-dichiarazione della persona interessata, mentre in altri, tra cui la Germania, è necessaria una certificazione medica (nel caso si tratti di individui intersessuali o transgender) o dello psicoterapeuta (per le persone non-binary e transgender), che attesti il non riconoscimento in una delle due classiche identità binarie, maschile e femminile.di chi non si identifica né nell'uno né nell'altro a livello internazionale sono. The Williams Institute