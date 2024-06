Milano Pride, Associazione Atlantica sfila con la bandiera Nato: “Contro le persecuzioni omofobe”

Una bandiera Nato tra i vessilli che sventoleranno al Milano Pride 2024. L’idea di sfilare al corteo di domani è dell'Associazione Atlantica, che ha deciso di portare il simbolo dell'Occidente “che combatte le leggi omofobe di Putin e la persecuzione dei gay africani".

Un’associazione che si schiera apertamente dalla parte degli israeliani e degli ucraini, senza mezzi termini. Una decisione che si accompagna a una richiesta ben precisa: quella di condannare “la persecuzione delle minoranze Lgbt da parte della Russia di Putin e della Palestina di Hamas (e Abu Mazen) senza nascondersi in fumose prese di posizione per la pace che ricordano tanto la volontà di regalare la pace eterna a ucraini e israeliani”.

Idee che non sposano quelle di buona parte della comunità Lgbtq, da sempre molto più vicina alla questione palestinese. In particolare dopo l'invasione dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Non è un caso che, infatti, il Pride di Milano (come una settimana fa quello di Roma, l’appuntamento nazionale, e i principali di tutta Italia) non vedrà sfilare la comunità ebraica, per paura di tensioni e contestazioni, nonostante gli organizzatori abbiano chiesto la presenza di palestinesi e israeliani, uniti almeno nel grido d’orgoglio arcobaleno.

L'Associazione Atlantica sfilerà domani insieme ai cattolici Lgbt del Guado e al consigliere comunale di Milano, Alessandro De Chirico, che siede nelle fila di Forza Italia. Proprio qualche giorno fa, infatti, è stata vandalizzata la mostra sui gay africani organizzata dal gruppo cattolico. De Chirico è stato l'unico a segnalare il fatto durante il Consiglio comunale.

Al corteo parteciperà anche il Segretario di Alleanza Atlantica, Gianni Rubagotti, che nel 2023 è stato allontanato, insieme a Francesco Monelli, dal Pride di Mantova. Sempre lo scorso anno, al corteo di Milano, un ragazzo tentò di staccargli la bandiera della Nato dalla mano.

Rubagotti ha sottolineato: "Ad alcuni fa ridere una piccola associazione come la nostra che fa qualcosa di apparentemente folcloristico come portare bandiere a cortei, ma si smette di ridere quando si vede come le forze che si dichiarano pro Ucraina si rifiutano di farlo, compresa la grande associazione Ponte Atlantico che è numerosa nei suoi eventi e sparisce il 25 aprile e al Pride". "Quanto a me – conclude –, spero di non essere aggredito come lo scorso anno. Saremo anche ad altri Pride, come quello di Cremona a cui parteciperà Francesco Monelli, se gli sarà consentito".