Miss Italia dice no alle donne transgender

Miss Italia, i cambiamenti per stare al passo con le donne

Patrizia Mirigliani: "Bisogna essere donna sin dalla nascita"

. Lo storico concorso di bellezza è giunto all’edizione numero 84: al momento sono in corso le selezioni che porteranno poi alla selezione delle finaliste che si daranno battaglia a colpi di bellezza, e non solo, per eleggere Miss Italia 2023.Dal 1939, quando tutto ebbe inizio,ha conservato e arricchito la sua identità di iniziative, cambiamenti, mode. Dai primi tempi delle, al dopoguerra - quando aiutò a dimenticare le difficoltà quotidiane - al periodo del boom, agli anni della contestazione, fino a diventare un evento televisivo e un fenomeno sulla rete durante tutto l'anno: Miss Italia si è sempre evoluto.La manifestazione, nel corso degli anni, è sempre stata al passo con i tempi. Per esempio nel 1990, su suggerimento dell'allora presidente di giuria Maurizio Costanzo, furono: il canonico 90-60-90 non sarà più da allora l'incubo delle partecipanti. E, ancora: nel 1995, tra le finaliste figura per la prima volta, Iony Vecchi, nata in Brasile e in possesso della nazionalità italiana.L’anno dopo una ragazza con le stesse caratteristiche, Denny Mendez , proveniente da Santo Domingo, vince addirittura il titolo. Non era mai avvenuto in 57 anni e l’elezione divide l'Italia. Altro esempio: nel 1985 per la prima volta al concorso si iscrive, Elisabetta Viaggi, 23 anni, sorda dalla nascita , diplomata all’Accademia di Belle Arti. La ragazza si afferma in una selezione romana e conquista la finale di Salsomaggiore, dove vince il titolo di “Modella Domani”, classificandosi tra le prime dieci.Nel 1994 il concorso apre le porte a: Mirca Viola, Miss Italia 1987, detronizzata perché mamma di un bimbo di due anni, si prende la sua rivincita. L'anno scorso in gara c'era una giovane mamma di due figli,, che durante la finale ha sfilato con il 'pancino' , in dolce attesa del terzo figlio.Insomma, Miss Italia è da sempre non un semplice concorso ma è il romanzo del nostro Paese, delle sue contraddizioni, della sua evoluzione. Ha raccontato e continua a raccontare come cambiano le donne. In tempi come questi dove la questione di genere è al centro del dibattito, anche il concorso affronta il tema. Nell'edizione 2022 era presente una ragazza dichiaratamente omosessuale . Ma per le donne transgender ancora non c'è posto.Ai microfoni di Radio Cusano Campus, la patron del concorsoha commentato l’incoronazione di Miss Olanda, Rikkie Valerie Kollé , la prima donna transgender a vincere il titolo. “Ultimamente i concorsi di bellezza cercano di fare notizia usando anche delle strategie che secondo me sono un po’ assurde” ha detto facendo ben capire che incoronarevuol dire cercare pubblicità.Quindi, la precisazione suldel suo concorso: “Sin da quando è nato, il mio concorso prevede nel suo regolamento la precisazione secondo la quale bisogna essere”. E ha proseguito: “Probabilmente perché, già allora, si prevedeva che la bellezza potesse subire modificazioni, o che le donne potessero subire modificazioni, o che gli uomini potessero diventare donne”.Mirigliani ha precisato anche: “Non ho niente contro queste decisioni che prendono autonomamente i concorsi internazionali, ma occorre pensarci su. Cambiano i tempi, e cambiano la società e i giovani: mi sento di dire che bisogna puntare su quel fronte per essere”. L’innovazione, secondo Mirigliani, però, non è sinonimo di eccessi. “” ha detto. “Al nostro concorso partecipano ragazze tatuate, con piercing, extension. Fa tutto parte del nuovo modo di raccontarsi delle donne, però tutto ciò che è eccesso per accentuare l’estetica cerchiamo di non agevolarlo.” ha spiegato.Quanto ai cambiamenti della società, “un tempo il regolamento di Miss Italia precludeva la partecipazione alle donne sposate. Mio padre dovette, a malincuore, togliere la corona a Mirca Viola, moglie e mamma. Oggi però il” ha ricordato la patron del concorso. Ma al momento il regolamento parla chiaro: non c’è possibilità, per una donna transgender, di competere a Miss Italia