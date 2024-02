Moda, lo stile genderfluid in passerella a Pitti Uomo: partita l'edizione numero 103

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger Vivier (@rogervivier)

La forza del vintage

Fluidità e no gender

Fashion Revolution

Gli eventi di Pitti Uomo 103

Il programma

Da alcune stagioni Pitti Uomo , che da domani apre la sua edizione numero 103 a Firenze, in Fortezza da Basso e per tutta la città con sfilate ed eventi, racconta lo stile genderfluid, un fenomeno di cultura e di società che permea tutto il fashion sulle passerelle e nelle vetrine. Ed è la libertà di essere quello che si desidera e di vestire di conseguenza il punto cruciale della questione della fluidità che alcuni stilisti prestigiosi, comeex direttore creativo di Gucci da novembre scorso, che hanno applicato questa filosofia di vita prima di tutto su se stessi, poi sui modelli e le modelle in passerella, abolendo steccati e ipocrisie inutili, indossando gioielli femminili a iosa, specie quelli più preziosi e antichi come fa per esempio Gherardo Felloni ; direttore creativo del marchio di calzature di lussoche sfoggia sempre collier di brillanti, spille e bracciali tra Settecento e Ottocento, molti dei quali acquistati da Pennisi a Milano.Confusione di ruoli, abbattimento di steccati ? Neanche un po', solo il desiderio di piacersi per sé per come ci sente nei propri panni e la moda offre ormai infinite possibilità e combinazioni.Il vintage poi ha fatto il resto e non è difficile trovare in strada ragazze con immensi e maschi cappotti spinati e ragazzi con laal braccio. Pierpaolo Piccioli , direttore creativo di, è stato il primo a far sfilare anni fa a Parigi solo modelle di colore, rompendo un tabù atavico, come all’ultima alta moda di luglio in Piazza di Spagna a Roma ha mostratoe ha fatto scendere la Scalinata di Trinità dei Monti a un modello di genere maschile, seppure in transizione, in un abito da gran sera di chiffon e lunghe chiome rosse. Esempi infiniti poi arrivano dai protagonisti dello spettacolo, dai rapper agli attori da red carpet.In questo percorso una parte attuale e di progetto ce l’hanno le scuole di moda e di design, con la fantasia della Generazione Z che si può finalmente esprimere senza confini, così come accade nella loro mentalità e nel loro cuore. In questi giorni di Pitti Uomo 103 per esempio gli studenti delle sedi di Firenze di Accademia Italiana, che ha la sede principale da sempre in Piazza Pitti, puntano al no gender con una serie di iniziative fal titolo “”, il workshop di tre giorni in programma a Firenze da martedì 10 gennaio al 12, coi ragazzi del corso in Fashion Design che saranno protagonisti di una full immersion tra teoria e pratica sulla moda inclusiva, sotto la guida di, orchestrate dalla coordinatrice del dipartimento Cecilia Rinaldi.Non manca l’intervento d, con un focus sul movimentoe le sue contaminazioni a livello Globale. Prevista anche una visita a Schola Academy, scuola di formazione che incrocia alto artigianato e design contemporaneo, che ospiterà il talk di, portavoce di Consorzio Vera Pelle Italiana Conceria al Vegetale, materia viva e naturale che proviene da scarti alimentari molto gradita ai più giovani e ai loro ideali no gender. L’intenzione di fluidificare il guardaroba di ognuno di noi ormai trova un terreno fertile in tutto il mondo, per una rivoluzione prima di tutto di società e cultura di genere.Gli outfit degli studenti di Accademia Itadlana, rigenerati in chiave inclusiva, frutto di un mash-up creativo di capi maschili e femminili, saranno battuti all’asta in occasione dell’evento “” giovedì 12 Gennaio, dalle ore 16, alla presenza di, coordinatrice Italia ed illuminata co-fondatrice del movimento, ed Elena Ianeselli, Director of Fashion Design and Sustainability di Lottozero, nella sede fiorentina di Accademia Italiana, in piazza Pitti 15. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore del movimento, movimento globale formato da attivisti che credono in una diversa industria della moda, capace di rispettare i diritti umani e l’ambiente in tutte le fasi del ciclo produttivo. Sarà possibile donare anche tramite PayPal sulla piattaforma http://www.fashionrevolution.org. La moda torna a splendere a Firenze con Pitti Uomo 2023 che apre martedì 10 gennaio a, Fortezza da Basso, coidi questa edizione della fiera internazionale dell’abbigliamento maschile (e non solo) per l’. La stagione più bella e più ricca per l’abbigliamento di lui, per i parka, i cappotti, i completi sartoriali e le camicie, tutto l’outwear e il neo-grunge che tanto stanno tornando di moda. Con tessuti tecnici d’avanguardia ma soprattutto con lane e cashmere di lusso e heritage, per tipi elegantissimi nell’animo oltre che nell’aspetto. I quattro giorni del Salone che porteranno a Firenze due sfilate attese e di ricerca come quella di, inglese di origini giamaicane e astro nascente della moda uomo (ha lavorato per Balenciaga ed è in predicato nell’elenco dei preferiti del Gruppo LVMH). Pitti l’ha chiamata come ’guest designer’ e lei ha risposto con una collezione che farà sfilare en plein air il 12 gennaio sotto la Loggia del Porcellino davanti a 300 ospiti.sarà il belga Jan-Jan Van Essche che rompe il ghiaccio dei defilè di ricerca mercoledì 11 nel Refettorio di Santa Maria Novella. Alla Sala delle Nazioni Chateau Orlando del creativo inglesepresenta un’installazione tra il romantico e l’irriverente, Monica Sarti per Faliero Sarti festeggia le nuove sciarpe con una festa a sorpresa al Museo Marino Marini, Pierre Louise Mascia sceglie il piano nobile di Palazzo Antinori per Philocalie un’antologia che racchiude natura e arte e moda.la sera del 10 gennaio invita stampa e buyer alla sua cena a Palazzo Borghese. Attesa per la cena di gala aofferta il 9 sera, vigilia del Salone, dalla presidente del Centro di Firenze per la Moda Italianaper 300 ospiti speciali.Tutto comincia già il 9 sera, alle 20, a Palazzo Gondi , dove la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana,, invita il popolo della moda e le istituzioni a una cena di gala per festeggiare il ritorno in gran spolvero di Pitti Uomo edizione numero 103. Centoottanta gli invitati dall’Italia e dal mondo, con un segnale di vivacità di presenze che farà ben sperare. Al mattino del 10, primo giorno di Pitti Uomo 103, per l’inaugurazione alla presenza del sottosegretario al ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale onorevole Giorgio Silli in rappresentanza del governo Meloni. Poi per tre giorni una infinità di cocktail, come se bere fosse necessario per dimenticare e sorridere delle difficoltà del mercato, negli stand e in alcune location speciali. Sfilata dia Palazzo Corsini, cena di gala ma piena di amici e di affetti pera Palazzo Borghse sempre la sera del 10 gennaio. Presentazione della collezione uomo e donna denello show room di Palazzo Corsini con vista Arno. L’11 festa al Museo Marino Marini dalle 21 alle 24 per le sciarpe di, invita la direttrice creativa Monica Sarti e si annuncia una serata magica. Dain Lungarno Acciaoli Passion & Garming e cocktail per gli appassionati di giochi da tavolo ma anche di tarocchi. Naturalmente occhi puntati in questo tripudio di calici ai due ospiti speciali del salone, la stilista inglesee lo stilista belga