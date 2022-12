Un misto di tessuti che rendono un abito semplice, raffinato, audace, a seconda dei propri gusti e delle proprie necessità. E poi un pregevole misto di ricordi – belli o brutti, comunque indimenticabili – vissuti con indosso quel vestito lì. Ma una volta passato di moda, diventato diverso dagli attuali gusti o di una taglia inferiore, cosa farne? Esistono due possibilità: donare quel vestito a enti o attività benefiche; oppure, se ancora in ottime condizione, avremo a che fare con un vestito vintage o di seconda mano, che può essere venduto o scambiati. La second hand, ossia l’oggetto di seconda mano, è una moda che negli ultimi anni sta diventando sempre più un’abitudine dei consumatori. Accumulare roba negli armadi, nei cassetti, in cantina, non è più un disagio che riguarda soltanto chi soffre di disposofobia, ossia di chi è affetto da sindrome dell’accumulatore compulsivo. Se l’acquisto è l’unica azione che rende felice l’uomo moderno, non riuscire a liberarsene è la condanna di molti.

Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Second-hand Economy 2021, realizzato da BVA Doxa per Subito.it, sono 23 milioni gli italiani che, nel 2021, hanno fatto ricorso alla compravendita di oggetti usati grazie alle piattaforme online. Il 52% degli italiani ha comprato e/o venduto oggetti usati, tra questi il 15% lo ha fatto per la prima volta. L’esperienza di compravendita online di second hand è quella preferita, quasi il 50% degli affari si conclude online anche perché il sistema di vendita è simile a un comune eCommerce: internet è il canale più veloce per quasi la metà dei rispondenti (49%), inoltre offre una scelta più ampia (43%) e si può gestire comodamente da casa (41%). Comprare second hand diventa una sana abitudine che attrae ogni anno nuove persone, è al terzo posto tra i comportamenti sostenibili più messi in atto dagli italiani (52%) – preceduto sempre dalla raccolta differenziata (94%) e l’acquisto di lampadine a LED (71%) –, con picchi ancora più alti di adozione nel 2021 da parte dei laureati (68%), di chi appartiene alla generazione Z (66%), di chi ha 35-44 anni (70%) e delle famiglie con bambini (68%).

Ma perché concretamente si acquista l’usato? Nel 2021 le prime tre motivazioni che inducono a comprare beni usati sono: il risparmio (56%, in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2020), l’essere contrari agli sprechi e credere nel riuso (49%) e la convinzione che la second hand sia un modo intelligente di fare economia e che rende molti oggetti più accessibili (43%). Da amante della moda sostenibile e di seconda mano, Matilde Sofia Falorni ha fatto della sua passione una vetrina su Instagram e TikTok per avvicinare sempre più persone al mondo del vintage.

Matilde per prima cosa mi aiuta a definire cosa si intende per Vintage?

“Vintage è un termine specifico che adesso viene usato molto a sproposito per indicare un po’ l’usato in generale. Quando in realtà il vintage per essere considerato tale deve avere due requisiti: innanzitutto deve avere almeno vent’anni per essere considerato vintage (una generazione, praticamente) e poi dev’essere un articolo considerabile un po’ iconico, deve essere il simbolo dell’epoca a cui appartiene. Tutto il resto può essere considerato ‘usato‘ generico, anche quello che hai usato ieri e poi mai più. Non per forza vintage e usato sono sinonimi, spesso e volentieri quello che c’è nell’armadio della nonna è ovvio che sia vintage, è ovvio che sia usato. Però esistono anche dei casi in cui degli articoli vintage, delle rimanenze di negozio, sono state conservate nel tempo, magari dai collezionisti, e sono quindi degli articoli nuovi e vintage”.