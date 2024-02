Monopoli, sirena curvy in piazza. È polemica per le forme audaci

La sirena curvy e il restyling dell'area

Unain piazza a Monopoli. Ma scoppiaperché ha le forme troppo procaci. Dopo le critiche alla sirenetta nera della Disney , un'altra sirena dell'occhio del ciclone. Nel comune della città metropolitana di Bari, in Puglia, è stata posizionata una opera d’arte realizzata daglidell’ I.I.S.S. “Luigi Russo” nell’ambito di una convenzione con il Comune di Monopoli finalizzata alladegli spazi pubblici cittadini mediante l’installazione di opere d’arte realizzate durante le attività didattiche dell’istituto. Si tratta del monumento intitolato “” collocato in piazza Rita Levi Montalcini, a ridosso di un'area giochi per bambini, una zona dove è stato realizzato un più ampio progetto di restyling.L’opera, che raffigura una sirena , ha già scatenato tante polemiche social perché considerata. In particolare le ilarità della gente del posto e degli utenti del web si concentrano sule sul. L'attrice barese, per esempio, ha pubblicato su Facebook le foto del monumento 'incriminato' e ha scritto: "Ho rubato questi scatti dal post di un amico di Monopoli il quale giustamente ha espressocirca questo ‘monumento’ piazzato in piazza Rita Levi Montalcini”. L’attrice ha aggiunto: “Già dal primo sguardo, non si direbbe voglia raffigurare l'immagine della celebre scienziata. Piuttosto sembrerebbe una sirena conda denuncia al chirurgo e soprattutto un enorme c...o mai visto a una sirena. Almeno a quelle che conosco io”. In effetti, vedendo le foto, i ragazzi del noto istituto d'arte “Luigi Russo” hanno raffigurato una sirena ‘moderna’ dalla curve ‘generose’ in stile Kim Kardashian L’attrice barese, inoltre, ha corredato il suo commento con un post scriptum: “Non me ne vogliano gli autori dell'opera, né l'amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa. Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti”. Sempre su Facebook, dove da giorni circolano le immagini, c’è chi ironizzando si aspetta che per l’inaugurazione arrivi l'attore di Rocco Siffredi e chi scrive che ha, di un merluzzo (e di altri pesci ma non la coda tipica delle sirene). In tanti, poi, si chiedono quale siacon Rita Levi Montalcini visto che la piazza dove è posta è intitolata al premio Nobel per la medicina. Ovviamente su Facebook c'è anche chi plaude al lavoro degli studenti. Sicuramente chi difende l’opera è, dirigente scolastico dell'I.I.S.S. “Luigi Russo”. “La statua potrebbe essere letta come, basta con i modelli della donna perfetta” ha detto a “Telebari”. Intanto, come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la statua è stata coperta in attesa dell'imminente inaugurazione.Polemiche o no,da parte dell’amministrazione comunale che era già a conoscenza delle fattezze della sirena visto che ilè stato approvato con una delibera di giunta del 10 novembre 2022. La statua, infatti, fa parte di un progetto più ampio di restyling dell’intera zona. L’intervento di “Riqualificazione delle aree esterne in via Cesare Beccaria” è stato redatto dall’ingegnere. Per un importo complessivo di 350.000 euro prevedeva la riqualificazione dell’area per riconsegnare alla città un nuovo spazio vivibile sia per la sosta sia per attività di vario genere:. Il progetto architettonico si prefiggeva di miglioraree funzionale dell’area, riqualificando i percorsi interni meglio delineati attraverso il posizionamento di nuove alberature, siepi e una pavimentazione caratterizzante.Nel progetto era previstae un’area gioco con zone a verde. Inoltre era stata inserita una serie di arredi, pensati nella loro disposizione per invogliare la socializzazione e sottolineare ancora di più il carattere unico di parco e piazza. Qui, inoltre, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione, nel rispetto della normativa regionale vigente allo scopo di creare un’atmosfera diche renda il luogo accogliente nelle ore serali e, annullando le zone di, prevenga il compimento di atti vandalici e dunque necessaria a garantire un buon livello di sicurezza.