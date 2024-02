Morte di Zhanna Samsonova, "è un caso di ortoressia grave"

Zhanna Samsonova, parla Selvaggia Lucarelli

Disturbi alimentari, Fialdini: "Serve una rivoluzione nel linguaggio"

Dall'ananas agli spinaci: le fake news sul cibo dominano il web

Morta, influencer russa vegana e crudista. Viveva in Malesia dove si è spenta lo scorso 21 luglio. Da 17 anni viaggiava in Asia e da dieci seguiva una dieta a base vegetale che consisteva in frutta, germogli di semi di girasole e frullati. In alcuni periodi la 39enne praticava anche il "digiuno secco", in cui si rifiutava di mangiare o bere qualsiasi cosa per giorni. Da più di sei anni sembra che avesse smesso di bere acqua, sostituendola con succhi di frutta.Conosciuta sui social col nome di, l'influencer vantava milioni di follower tra TikTok, Facebook e Instagram, dove promuoveva la sua filosofia alimentare e pubblicava ricette vegan. Dopo aver preso un'infezione simile al colera si sarebbe aggravata a causa della sua alimentazione estremamente restrittiva , come dichiarato dalla madre, ma ladella morte non è ancora stata determinata. Ora la famiglia sta cercando di riportare il corpo in Russia. "Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta", ha raccontato un amico a "Newsflash". "L'hanno rimandata a casa per farsi curare ma era scappata di nuovo" aggiunge l'amico. Il solo rapporto social con un italiano era quello con lo chef vegano, che a Firenze gestisce una tripperia vegana.“È davvero sconfortante leggere ovunque titoli sulla ragazza 'morta di fame' definita 'influencer vegana', 'crudista vegana' o 'mangiava solo semi e frutta', 'non beveva più'" dichiara la blogger Selvaggia Lucarelli riferendosi alla morte di Zhanna Samsonova. "Lasciare intendere che sia morta per una dieta estrema da salutista fanatica. Non credo serva un Pulitzer per sospettare problemi molto più seri nel suo rapporto col cibo " aggiunge Lucarelli. La giurata di "Ballando con le stelle" conclude: "Il suo ex vicino di casa parla di cure pregresse 'da cui era scappata' e la madre parla di infezione. I vegani, tra l’altro, non si nutrono di bacche e radici.”.Sul tema interviene anche la giornalista Francesca Fialdini, da tempo conduttrice della docuserie "Fame d'amore" su Raitre dove racconta i disturbi del comportamento alimentare . "La storia di questa donna è emblematica" sostiene Fialdini parlando, appunto, della morte di Morta Zhanna Samsonova. Il riferimento è al fatto che, oltre alla scarsa conoscenza dei disturbi alimentari , "all'uso distorto che ancora facciamo con le parole quando abbiamo a che fare con l'anoressia e le sue declinazioni". Fialdini ricorda come "i titoli con cui è stata annunciata la morte parlano di un'influencer vegana e della sua dieta estrema". Ma non è corretto."Intanto stiamo dando indicazioni a tutte quelle persone che sui social si 'nutrono' di queste descrizioni. Esistono una quantità di profili aperti e di gruppi chiusi che danno consigli su come perdere peso e che inneggiano all'anoressia e i primi a seguirli sono i giovanissimi" sostiene. E sottolinea: "Questo è un caso di, dove esiste una forma di controllo radicale sul cibo e di ossessione assoluta per la propria immagine alimentata da una gravissima dispercezione". Per Fialdini "serve una rivoluzione nel linguaggio e un paradigma lessicale nuovo e chiaro per i disturbi alimentari".La dieta-mania corre anche online, con gli utenti che sempre più spesso cliccano sui riquadri pubblicitari e i link che sponsorizzano rimedi "miracolosi" per perdere peso noncuranti della propria sicurezza informatica, oltre che sanitaria. "Hai bisogno di ferro? Mangia tanti spinaci", "l'ananas fa dimagrire", "lo zucchero di canna fa meno male di quello bianco". Sono tutte, alcune anche piuttosto antiche, ma che il web aiuta a diffondere. A mettere in guardia sulle tante informazioni fasulle che riguardano diete e cibo sono gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Sono tante le fake news amplificate dai social, a cominciare dalledi alcuni cibi.La regina delle bufale sull'alimentazione è che lo zucchero di canna sia meno nocivo di quello bianco. "Entrambi contengono esattamente la stessa molecola, il saccarosio, per cui sono equivalenti" sottolineano gli esperti. Che la pasta faccia ingrassare edimagrire è una falsa verità che si tramanda da generazioni. Ma, al contrario, "non esistono alimenti buoni né cattivi: tutti vanno inseriti, nelle giuste proporzioni, nell'ambito di una dieta sana e varia". Quanto aglitanto amati da Braccio di Ferro, la letteratura scientifica ci dice che il ferro che contengono ci è molto poco utile, perché, diversamente da quello presente nella carne, è poco assimilabile dal nostro organismo. Ma le fake news riguardano anche teorie più generali sulla salute. È falso, per esempio, che non ci si debba preoccupare dell' obesità infantile perché "passa con lo sviluppo". "Un bambino obeso - scrive l'Iss - ha un altissimo rischio di diventare un adulto obeso: tale rischio aumenta con l'età ed è proporzionale all'entità dell'eccesso di peso".