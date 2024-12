Piscina “Troppo profonda, così esclusi i fragili”

Borgo San Lorenzo (Firenze), 17 dicembre 2024 – C’è un progetto, che potrebbe cambiare il volto – e anche l’utilizzo – del centro piscine Mugello, l’unico impianto dove si può nuotare anche d’inverno. Adesso il centro è chiuso, per lavori importanti. La cupola che copriva le vasche, è stata demolita, e al suo posto verrà una struttura rettangolare: un intervento da oltre 2 milioni, che il Comune ha ottenuto dal Pnrr. I lavori sono già in ritardo, ormai questa nuova stagione invernale-primaverile è persa. E si stanno studiando anche delle modifiche, destinate a suscitare un sacco di polemiche, nuovi costi e forse anche nuovi ritardi.

Il compito di cercare di fare chiarezza se l’è accollato il gruppo del Pd, che nel consiglio comunale siede tra i banchi della minoranza. Pare dunque che si intenda modificare la profondità, finora variabile, della vasca centrale, lunga 25 metri, utilizzabile, su una parte, anche da chi nuotare non sa: “Tra le ipotesi di modifica – nota il Pd – vi sarebbero interventi per aumentare la profondità della vasca centrale interna, o con un abbassamento del fondo della vasca stessa, oppure con l’innalzamento di decine di centimetri del piano vasca”. Così si domanda se siano stati affidati, “studi, sondaggi e nuove progettazioni”, se ne chiedono i dettagli e soprattutto quali siano “i costi per le modifiche progettuali e gli interventi edilizi”. Sembra che all’inizio si fosse pensato di abbassare il fondo vasca, ma ora si sta studiando di innalzare l’intero piano esterno, aumentando la profondità in modo uniforme a 180-185 centimetri.

Alzare il pavimento creerà dislivelli con le altre aree, e barriere architettoniche. E si domanda “per quali motivi, e a vantaggio di quali attività, si ipotizzerebbe di accrescere la profondità di tutta la vasca principale”. Perché una vasca profonda, dove non si tocca mai, se potrebbe tornare utile per le partite di pallanuoto, creerebbe gravi difficoltà a tutte le altre attività. Anche questo lo domanda l’interrogazione pd: “Come si ritenga possibile un uso della vasca a servizio di chi ha limitate o assenti capacità natatorie, o per i corsi e le attività ginniche in acqua, qualora essa abbia un’accresciuta e uniforme profondità”.