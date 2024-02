Pixie Curtis, l'influencer australiana va in pensione a 11 anni

va in pensione a 11 anni. Non è uno scherzo: la ragazzina australiana che in soli tre anni ha fondatoadesso si ritira per concentrarsi nello studio. Pixie Curtis, influencer da 123mila follower solo su Instagram, durante la pandemia, ha messo a frutto il tempo da trascorrere obbligatoriamente in casa fondando un impero multimilionario. Come? Vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online. Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate persolo nel primo mese di vendite in Australia. Ora la giovane imprenditrice di Sydney, a soli undici anni, si può permettere di faree tornare a fare la bambina, ovvero a studiare.In un’intervista a News.com.au, la madre della giovane imprenditrice,, ha spiegato che “Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo futuro ingresso al liceo”. E’ stata proprio la madre il suo mentore per gli affari. La donna, infatti, ha un’agenzia per giovani talenti e un noto marchio di abbigliamento. Ed è stata sempre la madre a dare il via all’azienda “”, specializzata in fermagli e accessori per capelli. Già nel 2021, la madre aveva spiegato che Pixie avrebbe potuto andare in pensione a 15 anni con un patrimonio di oltre un milione di dollari. La piccola ha però deciso di non aspettare così tanto concedendosi da subito deiritirandosi gradualmente dalla sua attività già dalle prossime settimane. “Lo store online Pixie’s Pix rimarrà attivo ma tornerà a funzionare come nel 2011. Continueremo a gestirlo insieme, ma il lavoro richiederà molto meno tempo e molta meno esposizione per Pixie” sono ancora le parole della madre.Gli affari, come detto, sono una prerogativa di famiglia. Pixie, infatti, vive in una villa da, possiede persino una Mercedes (regalo di mamma) e l’anno scorso, la sua festa diè diventata virale poiché ha speso più di 40.000 dollari. Pixie è sicuramente un caso anomalo ma non è l’unica teenager ad avere costruito un impero in così poco tempo. L'imprenditore diciottenneoriginario del Bronx a New York, è a capo del suo marchio Mr Cory's Cookies, uncompletamente naturale e di alta qualità. Ha aperto questo negozio perché voleva comprare un'auto per sua madre quando aveva solo sei anni. Oggi il suo reddito annuale è di un milione di dollari.Altra baby imprenditrice: la texana, oggi diciottenne, ha iniziato a lavorare quando aveva solo 4 anni e mezzo vendendo limonata fuori casa con la ricetta di sua nonna. Una bibita speciale poiché fatta col miele degli apicoltori locali che include semi di lino che è subito piaciuta e oggi è venduta in oltre 1500 negozi americani. La limonata oltre a essere buona fa anche del bene: fin dai suoi umili inizi, Mikaila ha donato il 10% dei profitti a enti diche si occupano di salvare le api