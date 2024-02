Quando la musica è un ramoscello di pace: la storia di Davide Zaccaria

La musica per i bambini

La musica come terapia dell'anima

Quando la musica è un ramoscello di pace. Un musicista italiano che vive in Portogallo è stato insignito di un premio alla carriera a Sesimbra, poco lontano da Lisbona, per la suaassieme a importanti personaggi dell’arte e della scienza che si prodigano in situazioni difficili., milanese, 56 anni ad agosto, orgogliosamente del segno del leone, è un polistrumentista diplomatosi in violoncello e pianoforte al Conservatorio di Milano, in chitarra classica all’Accademia sempre nel capoluogo lombardo e in musica da film con Ennio Morricone alla Chigiana Senese. Ha lavorato con importanti nomi delprima in Italia poi in Germania e infine in Portogallo dove vive dal 2001, tornando spesso in Italia a trovare madre e sorella, che vivono a Viareggio, e per molti concerti.Parallelamente ai suoi progetti originali e ai gruppi che ha formato, è una figura chiave della band che accompagna, la numero uno della musica portoghese con la quale viaggia in tutto il mondo e per la quale ha arrangiato numerosi brani e diversi cd, e insegna alla scuola jazz di Barreiro (Lisbona), una delle più prestigiose di quel Paese. Il premio gli è stato conferito per il progetto “”, bambini per la pace: ha realizzato un cd e un video facendo suonare e cantare – con grandi nomi della musica potoghese - piccoli profughi spesso orfani dando loro una speranza e una ragione sociale. Per questodi Sesimbra gli ha conferito un “homenagem profissional”. A Lisbona ha anche trovato un nuovo amore, Maria Anadon, cantante jazz che l’accompagna nei suoi cd e che è diventata sua moglie.“Penso che sia un dovere di tutti fare qualcosa per i bambini che soffrono per una causa creata da adulti. La nostra fortuna o sfortuna è spesso dettata dal nascere e vivere nel posto giusto o nel paese sbagliato. Ovviamente c'è un importante discorso politico dietro tutto questo, ma ho voluto dedicarmi espressamente ai bambini, gli unici a non avere colpa”.“Sono brani che fanno parte del repertorio eseguito con duetti o in quartetto come per gli Anjos, gruppo pop dove i leader sono due fratelli e i due bambini dell'Iraq sono anche loro della stessa famiglia”.“Abbiamo un riscontro incredibile sia dal pubblico sia dai miei colleghi. Alcuni di loro si sono già ‘prenotati’ per un prossimo possibile cd del progetto”.“Pubblico e riconoscimenti a parte (di cui sono sinceramente grato) la più bella soddisfazioni è stata donare i pianoforti a due musicisti scappati dall’ Afghanistan e dai talebani che abbiamo conosciuto nel centro rifugiati. E poi il sorriso dei bambini durante la registrazione dei brani e dei video: sono stati momenti molto forti ed emozionanti per me e per la mia equipe”.“La volontà e la felicità di tutti: cantanti, organizzazioni e associazioni che lavorano per rifugiati e bambini di famiglie povere, e del regista di tutti i video, Carlos Sargedas”.“I bambini che sapevano parlare in portoghese hanno detto che sarebbero diventati cantanti. Per i bambini dei paesi ‘difficili’ e che si esprimevano nella loro lingua più che le parole erano le espressioni a parlare ma sempre con lo stesso significato: felicità”.“Certamente la finalità di questo progetto è terapeutica e pedagogica, ossia vogliamo dare la possibilità a questi bambini di studiare musica con borse di studio di due anni e di possedere uno strumento. Tutto il ricavato delle vendite del cd è usato per questo fine. Lo si può comprare richiedendolo all’associazione Sonos Terra su Facebook o via email ( [email protected] ) e online su tutte le principali piattaforme”.“Nel mio caso riesco perché oltre ai concerti do lezioni presso la scuola Jazz di Barreiro. In teoria si può vivere di concerti ma il grande problema sono le crisi derivanti dalla politica che non dà nessun appoggio alla cultura o ai problemi della pandemia sperando non si ripetano in futuro. Si tratta di una vita molto insicura la nostra perché è sempre la prima a essere penalizzata nei momenti difficili”.“Il problema della musica nelle scuole è la qualità; spesso si pensa alla musica come una materia di serie B mentre è essenziale per lo sviluppo intellettuale e psicologico dei bambini. Soprattutto si è perso quello che ai miei tempi era l'ascolto di tutta la musica e saperla capire con calma e in maniera approfondita, esattamente come leggere un buon libro. Siamo nell'epoca in cui un cd è vecchio dopo due mesi che è uscito sul mercato e quello degli ‘artisti meteora’, costruiti elettronicamente e senza nessuna base. La musica deve essere pensata come cibo per le orecchie e per il cervello”.“Continuare con i concerti di ‘ Crianças pela paz ’ e cominciare un progetto in trio con un altro chitarrista e un percussionista iraniano”.“Spero sia possibile esportare il nostro progetto dei ‘Bambini per la pace’ anche in Italia”.“In maniera preoccupata. Ho ancora mia madre e mia sorella in Italia e ci sentiamo spesso per commentare le varie situazioni”.