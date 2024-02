Re Carlo, incoronazione inclusiva e multiculturale. Giuramento anche da casa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Le donne protagoniste

Il coinvolgimento della società civile

Il rito dell’incoronazione

Il giuramento da casa

Re Carlo, la cerimonia d’incoronazione sarà la più inclusiva e multiculturale di sempre. E il. Si avvicina il 6 maggio, giorno in cui l’Inghilterra e non solo, festeggerà l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla . Il nuovo re sarà incoronato dopo otto mesi dalla morte della sovrana più longeva di sempre, sua madre la regina Elisabetta II . Per questo giorno così speciale (e atteso), Carlo d’Inghilterra ha curato ogni dettaglio. Sarà una cerimonia ‘ristretta':, molto meno delle oltre 8.000 che parteciparono all'incoronazione della Regina Elisabetta II 70 anni fa. La novità è che la famiglia reale britannica ha invitato capi di Stato e case reali stranieri. Secondo quanto fa sapere, rispetto al passato, ci sono alcuninel rispetto della tradizione ma con uno sguardo attento al presente. L’incoronazione è un evento dal forte significato perché Carlo III è anchee difensore della fede.L’incoronazione, quindi, si annuncia ricca di. Per la prima volta prevede anche la partecipazione attiva dei rappresentanti dida quella anglicana. Per esempio il premier Rishi Sunak , di fede induista, farà una lettura della Bibbia, la lettera ai Colossesi. Su specifica richiesta del sovrano la cerimonia terrà conto della nuova realtà di una Gran Bretagna, coinvolgendo anche cattolici ebrei, musulmani, buddisti, sikh e hindu. I rappresentanti di queste fedi porteranno alcune delle “”: i bracciali, il manto, l'anello e il guanto. Per la prima volta la liturgia prevedee un inno cantato in gallese, gaelico scozzese e irlandese come omaggio alla "ricca eredità" del Regno Unito.Questa volta ilgiocherà un ruolo di primo piano e il re stesso pregherà ad alta voce. Ci saranno due vescovi anglicani donne:, vescovo di Chelmsford, e, vescovo di Dover. Le due assisteranno l’arcivescovo nella distribuzione della comunione. Inoltre laHudson-Wilkin consegnerà a Camilla lo scettro con colomba, dopo averlo ricevuto dalla, celebre avvocatessa specializzata in diritti umani internazionali. Le processioni che accompagneranno il re e la regina Camilla all’arrivo e all’uscita dall’abbazia di Westminster saranno composte per la prima volta da, incluse quelle non cristiane. A rappresentare i più giovani ci sarà un ragazzo di appena 19 anni, il cadetto della RAF Elliott Tyson-Lee, il quale trasporterà la bandiera britannica. E ad affiancare l’arcivescovo di Canterbury nella prima parte del cerimoniale sarà la, prima ministra di colore nel governo inglese. Tra le altre ‘donne’ del re, l’ufficialesarà la prima donna a scortare la spada ingioiellata d’offerta, dentro l’abbazia. La donna è: una presenza decisa per rendere omaggio alla seppur breve carriera militare del figlio di Elisabetta II Per loè stata scelta un’attivista di colore:. L’ex conduttrice di programmi tv per l’infanzia, autrice di successo e oggi baronessa nell’House of Lords di Westminster, è molto amica della Royal Family. Il re l’ha scelta perché la donna da anni si batte per la parità e l’eguaglianza razziale.Se il duca di Wellington ha il compito di trasportare la corona della regina Mary, il trasporto di uno degliè stato affidato a un personaggio amato da Camilla. La regina è fan da decenni di un particolare programma radiofonico della Bbc, la serie “The Archers”: sarà l’attore, oggi barone di Hastings (titolo ereditato dal padre), a occuparsi degli speroni, simbolo di galanteria e onore (altri principi cari a Carlo).I momenti salienti dell'incoronazione restano gli stessi, ma con nuovi elementi in grado di “” sottolinea l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Sarà lui officiare la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Il religioso lo ungerà condell'incoronazione e gli porrà sul capo la corona di Sant'Edoardo, incoronandolo ufficialmente re Carlo III. Il monarca occuperà la cosiddetta “” con lo scettro e il bastone del sovrano, antico simbolo del suo potere sulla nazione britannica e sul mondo intero per conto della cristianità.Buckingham Palace ha rivelato che per la prima volta il pubblico che guarda la cerimonia da casa sarà chiamato a partecipare all'evento,, su invito dell'arcivescovo di Canterbury. Il giuramento collettivo sostituisce l'che anticamente veniva recitato dai nobili di corte. Il rivoluzionario “” è aperto a “chiunque lo desideri” nel Regno Unito e nel mondo, spiega una nota di, ufficio dell'arcivescovo di Canterbury, che lo definisce “un momento gioioso. Il significativo cambiamento allo storico servizio diventerà – nella speranza di Lambeth Palace – un “grande grido in tutta la nazione e in tutto il mondo di” da parte di coloro che guardano in diretta cosa accade nell'Abbazia di Westminster attraverso tv, online o riuniti all'aria aperta su grandi schermi. Lapiù o meno si traduce in italiano come: "Giuro che presterò vera fedeltà a vostra maestà e ai vostri eredi e ai successori secondo la legge. Che Dio mi aiuti”