Riparte "Una vela per la rinascita" per le donne in difficoltà

Un progetto di velaterapia a sostegno di donne che hanno vissuto e stanno vivendo momenti di difficoltà, per malattia o perché hanno subito una violenza. Si chiama "", ed ha già coinvolto in due anni 70 partecipanti, nate tra il 1947 e il 1994, per l'80% affette da patologie oncologiche e per il restante 20% con altre patologie o problemi di altra natura. Di loro, una parte risiede nella provincia di Massa Carrara, da dove è scaturito il progetto, ma molte sono le richieste che giungono dal resto d'Italia.

Il progetto "Una vela per la rinascita" si propone con un approccio multidisciplinare in cui la barca e la vita su di essa sono al centro e di volta in volta vengono coinvolte figure professionali differenti: dalla fisioterapista specializzata in riabilitazione post operatoria, alla nutrizionista specializzata in nutrizione per pazienti oncologici e con gravi patologie, senza dimenticare la psicologa con attività di debriefing.

La barca come metafora di vita

Velaterapia, un progetto per rinascere

Mure a Dritta

Le barche impiegate per le attività di velaterapia sono tutte barche di 11-15 metri, adatte alle crociere e dotate di tutti i confort: un luogo dove. Tutte le attività sono completamente gratuite per le partecipanti con Isee inferiore a 15.000 euro, i costi sono coperti da Asd Mad Mure a Dritta, grazie alle donazioni ricevute. Le prossime attività sono in programma ilcon base Marina di Carrara dove, per chi vorrà partecipare, sono a disposizione due barche.L’attività nautica diventa, dunque, il perno intorno a cui organizzare una serie di attività che partono dalla barca come soggetto dialettico - nelle sue richieste incombenze e nel suo galleggiare esistenziale - e allo stesso tempo danno vita a(dello spazio e del tempo), di scambio (del racconto e dei vissuti) e ad attività di riflessione, studio e apprendimento. La barca è il rifugio protetto per antonomasia di un cammino che parta verso mondi nuovi,, spesso pesanti, che ci legano ai vissuti precedenti. Una metafora della trasformazione, che dopo un viaggio più o meno lungo, al di fuori e dentro di noi, ci riporta, cambiatiti, al luogo dove eravamo.“Dagli incontri on e off line di debriefing con le psicologhe e dai riscontri diretti è chiaramente emerso come le partecipanti alle attività abbiano tutte ricevuto, sia in termini fisici e psicologici, sia come sprone a dedicarsi più momenti di cura per sé stesse e momenti di condivisione attiva” dicono gli organizzatori. Dopo il successo del 2022,anche per questo 2023. Anzi, è già salpato. La prima uscita si è svolta il 27 e 28 maggio e la prossima sarà il 10 giugno (una sola giornata). In totale sono impiegate cinque barche a vela per circa 35-40 persone tra ospiti, istruttori e operatori.Tutte le partecipanti hanno la possibilità di vivere a bordo dei cabinati a vela e possono così godere appieno dei benefici del programma. “Nel corso dell’estate desideriamo attivare un programma di più giorni all’isola d’Elba e due fine settimana al mese, oltre a giornate singole fino alla fine dell’estate in maniera tale da poterche abbiamo ricevuto e che stiamo man mano ricevendo” aggiungono ancora gli organizzatori. Intanto, sono in fase di progettazionededicati a tematiche differenti: dalla scrittura all'arte, che andranno a coprire tutto l'arco dell'anno.“Una vela per la rinascita” è il progetto dia sostegno di persone che hanno vissuto e stanno vivendo momenti di difficoltà. Giornate in barca studiate ad hoc e dedicate in particolare a coloro che hanno subito interventi/cure per neoplasie o altre patologie e alle vittime di maltrattamenti. Sono sempre più numerosi gliche hanno scelto di sostenere il progetto, tra questi il "", associazione che da 40 anni si occupa di prevenzione e di sostegno ai pazienti oncologici, che garantisce insieme a Asd Mad la buona riuscita delle diverse attività proposte.