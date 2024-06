Ritorno in pubblico, ritorno alla vita: Kate, principessa provata ma felice

L’aveva annunciato con una foto in mezzo alla natura (e questa volta non ci sono state polemiche sull’uso dell’AI) e ha mantenuto la promessa: la principessa del Galles, Kate, è riapparsa oggi in pubblico, a Londra.

Un timido ritorno, cauto anche, Sono passati più di sei mesi dall’ultima apparizione, nel mentre è successo di tutto: il cancro, i gossip sulla scomparsa, l’intervento, le foto, l’annuncio ufficiale in video, la chemioterapia. Catherine Middleton, sta “facendo progressi” sulla via della ripresa, dopo le cure per il tumore diagnosticatole nei mesi scorsi e solo ieri annunciava di di poter essere presente alla celebrazione di Trooping the Colour, il compleanno ufficiale (non anagrafico) del 75enne re Carlo III.

Kate Middleton annuncia: "Sto meglio, domani sarò in pubblico"

E questa mattina, puntuale, è stata immortalata prima all’interno della vettura con cui ha raggiunto Buckingham Palace, in vista dell'avvio della parata. Vestita di bianco, sempre elegantissima e sorridente verso il pubblico, è arrivata con il consorte erede al trono Willam, in alta uniforme, e con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.

La Horse Guarde Parade per il compleanno ufficiale di Re Carlo III

Il sovrano britannico, tornato oltre un mese fa all’attività pubblica anche lui sulla scia dei progressi nelle cure per il cancro, guida il corteo in carrozza con la regina Camilla (e non a cavallo, quest'anno). Poi la vettura della principessa di Galles coi figli e, alle loro spalle, gli altri reali senior, con il duca di Edimburgo, Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e poi la principessa Anna, seconda sorella di Carlo. Il corteo solenne è affiancato secondo consuetudine da militari a cavallo in uniformi tradizionali, fra squilli di trombe e salve augurali di cannone di rito, mentre le bandiere con l'Union Jack e i vari stendardi reali garriscono al vento.

La principessa pensierosa

Come era prevedibile, nonostante le celebrazioni riguardino Re Carlo, è lei a spiccare, la principessa Kate. Fino all’annuncio della sua partecipazione era stata data – non senza rammarico e preoccupazione – quasi per scontata la sua assenza, visto che da quando aveva parlato apertamente del cancro (senza entrare più di tanto nei dettagli ma dichiarando di aver affrontato un periodo molto difficile dopo la diagnosi) di lei si erano quasi riperse le tracce, impegnata nel combattere contro il tumore che l’ha – e questo lo si vede anche dalle foto di oggi, dove appare magrissima – provata nel fisico e non solo.

La Principessa di Galles coni figli Charlotte e George

Non è triste, come si diceva della suocera, l’indimenticata Lady D. Ma nemmeno la Catherine Middleton spensierata che abbiamo conosciuto in questi lunghi anni di presenza nella casata reale inglese. In un'altra carrozza dietro Re Carlo e la regina Camilla, affiancata a cavallo dal marito e seduta al fianco del piccolo e gesticolante Louis, e con George e Charlotte di fronte, tutti sorridenti, è apparsa pensosa, molto seria, forse anche provata dal pensiero di una lunga giornata di impegni ufficiali per il Trooping the Colour dopo tanto tempo lontana dalle scene, pensando esclusivamente alla sua salute. Non nasconde la sofferenza, il dolore provato e che, forse, sta ancora provando a causa della malattia. Nemmeno in un giorno di festa.

Kate, Principessa del Galles

Lo sguardo, però, è quello affettuoso di sempre, rivolto ai figli ma soprattutto le migliaia di persone che sono arrivate alla parata anche solo per lei, per rivedere e riabbracciare simbolicamente la loro principessa.